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علوم الدار

تخريج طلبة مركز مسارات للتطوير والتدريب

سالم بن عبدالرحمن القاسمي والحضور خلال حفل التخريج (وام)
18 يونيو 2026 01:11

الشارقة (وام) 

شهد الشيخ الدكتور سالم بن عبدالرحمن القاسمي، رئيس مكتب سمو حاكم الشارقة، أمس، حفل تخريج الطلبة الدارسين بمركز مسارات للتطوير والتمكين التابع لمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، وذلك في مسرح الجامعة القاسمية.
وأكدت الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي، رئيسة مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، أن احتفال مركز «مسارات للتطوير والتمكين» بتخريج دفعة جديدة من طلابه يجسّد نهجاً مؤسسياً راسخاً في دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وترجمة عملية لرؤية المدينة القائمة على الاستثمار في القدرات الإنسانية، وتوفير بيئات تعليمية وتأهيلية دامجة، تتيح للطلبة فرص النمو والتطور والاندماج الفاعل في المجتمع وسوق العمل.
وأشارت رئيسة مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية إلى أن هذا الإنجاز يعكس نجاح البرامج التدريبية والتعليمية التي يعتمدها المركز، والتي تقوم على الدمج بين التأهيل النظري والتطبيق العملي، بما يسهم في تطوير مهارات الطلبة الحياتية والمهنية، وتعزيز قدراتهم على التواصل والعمل الجماعي وتحمل المسؤولية، إلى جانب بناء الثقة بالنفس، وتمكينهم من خوض تجارب حقيقية داخل بيئات العمل المختلفة.
واستهل حفل التخريج بالسلام الوطني لدولة الإمارات بمشاركة نخبة من طلبة مدرسة الأمل للصم، تلته آيات بيّنات من القرآن الكريم. وتفضل الشيخ الدكتور سالم بن عبد الرحمن القاسمي بتكريم الشركاء من المؤسسات والهيئات المختلفة، كما كرَّم الخريجين والخريجات، وعددهم 71 طالباً وطالبة، ملتقطاً معهم الصور التذكارية، ومهنئاً إياهم النجاح والتفوق.

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