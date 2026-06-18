«التعليم العالي» تُطلق نسخة محدّثة من منصة التسجيل والقبول

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، النسخة المحدّثة من المنصة الموحدة للتسجيل والقبول في مؤسسات التعليم العالي.

وتهدف المنصة المحدّثة، المعزّزة بالذكاء الاصطناعي، إلى دعم وتسهيل رحلة الطالب، ومساعدته في التخطيط للمستقبل، من خلال سهولة التسجيل والاختيار من بين مؤسسات التعليم العالي وبرامجها المتاحة.

وتم تطوير المنصة بالتعاون والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم بما يضمن تكامل البيانات والإجراءات بين مرحلتي التعليم العام والتعليم العالي، ويعزّز قدرة الطلبة على التخطيط لمساراتهم الأكاديمية واتخاذ قرارات أكثر وعياً بشأن مستقبلهم التعليمي.

وتوفر المنصة المحدثة واجهة مستخدم جديدة كلياً تجمع بين البساطة والوضوح، تتضمن ثلاث واجهات رئيسة للطلبة والمدارس ومؤسسات التعليم العالي، وتقدم تجربة رقمية سلسة وسهلة الاستخدام، تم تصميمها وفق أفضل الممارسات العالمية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة للاستفادة من البيانات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في تعزيز كفاءة الخدمات الحكومية وتصفير البيروقراطية، بما يرتقي بتجربة المتعاملين ويعزّز مرونة وابتكار منظومة التعليم العالي في الدولة.

وقالت أماني البناي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة، والوكيل المساعد لقطاع عمليات التعليم العالي بالإنابة: يمثل إطلاق هذه المنصة المحدثة محطة مهمة في مسار تطوير إجراءات التسجيل في مؤسسات التعليم العالي وتسريعها وتعزيز كفاءتها، حيث تتيح المنصة خاصية التعديل والتحديث على الطلبات المقدمة من قبل الطالب، بما يسهم بتيسير عملية التسجيل.

وأضافت: نواصل العمل مع شركائنا في وزارة التربية والتعليم ومؤسسات التعليم العالي ومع كافة عناصر المنظومة على توظيف التقنيات الحديثة والبيانات المتكاملة لتطوير رحلة الطالب، من خلال تقديم خدمات مترابطة ومتكاملة، تركز على احتياجات المستخدم، وتضمن تجربة سلسة وداعمة في مختلف مراحل التعليم العالي. وتتيح المنصة الموحدة للتسجيل والقبول في مؤسسات التعليم العالي لطلبة الصفين العاشر والحادي عشر التخطيط المبكر لمساراتهم الأكاديمية.