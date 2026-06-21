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علوم الدار

خالد بن زايد: الشيخ زايد جسّد أسمى معاني الأبوة

خالد بن زايد: الشيخ زايد جسّد أسمى معاني الأبوة
21 يونيو 2026 18:33

قال سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء هيئة زايد لأصحاب الهمم «في يوم الأب، نستذكر بكل فخر وامتنان الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي جسّد أسمى معاني الأبوة، وجعل من العطاء والرحمة والإنسانية نهجاً راسخاً في بناء الوطن والإنسان».

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وأضاف سموه «في هذه المناسبة، نهنئ كل أب يسير على نهج زايد، ويغرس في أبنائه قيم الخير والانتماء والمسؤولية».
وختم سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان داعياً: «رحم الله والدنا زايد، وجزاه خير الجزاء على ما قدّمه لوطنه وأبنائه، وستظل سيرته وإرثه الإنساني نبراساً يضيء درب الأجيال».

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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