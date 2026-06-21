طحنون بن زايد: في يوم الأب.. نستذكر الأب والمربي والمؤسس الشيخ زايد طيب الله ثراه

قال سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، إن يوم الأب فرصة لاستذكار الأب والمربي والمؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وكتب سموه، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي «في يوم الأب، نستذكر الأب والمربي والمؤسس زايد رحمة الله عليه، ونحتفل بكل أب كان سنداً وقوة وحباً، شكراً لكل لحظة دعم ولكل تضحية جعلتنا أقوى».

وأضاف سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان «كل عام وكل الآباء بألف خير، أنتم النبع الذي لا ينضب من العطاء لنرى أجيال المستقبل يرفعون راية الوطن متسلحين بالعلم والمعرفة».

في يوم الأب، نستذكر الأب والمربي والمؤسس زايد رحمة الله عليه، ونحتفل بكل أب كان سنداً وقوة وحباً، شكراً لكل لحظة دعم ولكل تضحية جعلتنا أقوى، كل عام وكل الأباء بألف خير، أنتم النبع الذي لا ينضب من العطاء لنرى أجيال المستقبل يرفعون راية الوطن متسلحين بالعلم والمعرفة. pic.twitter.com/LzTorNegK4 — Tahnoon Bin Zayed Al Nahyan (@hhtbzayed) June 21, 2026