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علوم الدار

حمدان بن زايد في يوم الأب: الشيخ زايد كان أباً وقائداً

حمدان بن زايد في يوم الأب: الشيخ زايد كان أباً وقائداً
21 يونيو 2026 20:19

قال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثِّل الحاكم في منطقة الظفرة، إن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، كان أباً وقائداً.
وأكد سموه، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي بمناسبة يوم الأب «الأب ليس مجرد كلمة، بل شعور بالأمان لا يتغير مهما كبرنا». 
وأضاف سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان «وفي يوم الأب، نستذكر بكل وفاء المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي كان أباً وقائداً، وترك لنا إرثاً من الإنسانية والتسامح والمحبة».
وختم سموه بالدعاء قائلاً «رحم الله من رحل من الآباء، وأدام على من هم بيننا نعمة الصحة والعافية».

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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