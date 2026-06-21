حمدان بن زايد في يوم الأب: الشيخ زايد كان أباً وقائداً

قال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثِّل الحاكم في منطقة الظفرة، إن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، كان أباً وقائداً.

وأكد سموه، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي بمناسبة يوم الأب «الأب ليس مجرد كلمة، بل شعور بالأمان لا يتغير مهما كبرنا».

وأضاف سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان «وفي يوم الأب، نستذكر بكل وفاء المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي كان أباً وقائداً، وترك لنا إرثاً من الإنسانية والتسامح والمحبة».

وختم سموه بالدعاء قائلاً «رحم الله من رحل من الآباء، وأدام على من هم بيننا نعمة الصحة والعافية».

الأب ليس مجرد كلمة، بل شعور بالأمان لا يتغير مهما كبرنا. وفي يوم الأب، نستذكر بكل وفاء المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي كان أبا وقائدا، وترك لنا إرثا من الإنسانية والتسامح والمحبة. رحم الله من رحل من الآباء، وأدام على من هم بيننا نعمة الصحة والعافية. pic.twitter.com/jXh8Q14ELP — حمدان بن زايد (@HamdanBinZayed) June 21, 2026