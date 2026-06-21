«الوطني الاتحادي» يشارك في مؤتمر اتحاد مجالس «التعاون الإسلامي» بأذربيجان

أبوظبي (وام)

يشارك وفد المجلس الوطني الاتحادي برئاسة الدكتور طارق حميد الطاير، النائب الأول لرئيس المجلس، في أعمال الدورة العشرين لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، التي تستضيفها الجمعية الوطنية لجمهورية أذربيجان في العاصمة باكو، خلال الفترة من 22 إلى 25 يونيو الجاري، تحت عنوان: «تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي من خلال التعاون البرلماني».

ويضم الوفد أعضاء مجموعة المجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد، وهم كلّ من: سمية عبدالله السويدي رئيس المجموعة، وعائشة راشد ليتيم، نائب رئيس المجموعة، والدكتور عدنان حمد الحمادي، وحميد أحمد الطاير، ومنى راشد طحنون، ووليد علي المنصوري، أعضاء المجلس، وعفراء راشد البسطي، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.

ومن المقرر أن تختتم أعمال الدورة العشرين للمؤتمر باعتماد «إعلان باكو»، الذي يتضمن أبرز التوصيات والمخرجات الصادرة عن اجتماعات المؤتمر.