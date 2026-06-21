جلسة حوارية تناقش دور الأسرة ومستقبل الأجيال

نظمت جمعية سواعد الإمارات التطوعية، جلسة حوارية تحت شعار "الأسرة نبض المجتمع ومستقبل الاجيال" بحضور الشيخ أحمد بن علي الشرقي، وذلك بمجلس مريشيد المجتمعي.

وتناولت الجلسة التجارب الملهمة والقيم الراسخة التي تعزز من إمكانيات الأجيال القادمة في مجتمع متماسك، وتضمنت المحاور على التحديات التي تواجه الأسر في ظل التطورات المتسارعة وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي في الثقة والحوار.

كما استعرضت نماذج ناجحة من الأسر الإماراتية التي لها بصمات إيجابية في المجتمع وإنجازات متنوعة والتي حصلت على جوائز مختلفة في مسيرتها التربوية.

وشارك في الجلسة المقدم أحمد الهاشمي مدير إدارة حماية ووقاية المجتمع للقيادة العامة لشرطة الفجيرة، والرائد مريم علي الزحمي مدير قسم التوعية لقسم الشرطة المجتمعية، والدكتور عادل عبدالله مستشار التدريب والتنمية.