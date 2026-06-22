«الطاقة والبنية التحتية» و«هيئة المعرفة» تناقشان تعزيز مشاركة الشباب في صناعة القرار

استضافت وزارة الطاقة والبنية التحتية، بالتعاون مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، النسخة الأولى من مبادرة «الحلقة النقاشية: قادة الغد» التي جمعت أعضاء مجلس طلبة دبي مع قيادات الوزارة في حوار تفاعلي مفتوح، بهدف تعزيز مشاركة الشباب في النقاشات الوطنية وإشراكهم في استشراف مستقبل دولة الإمارات وصياغة الحلول والأفكار الداعمة لمسيرة التنمية المستدامة. وتأتي المبادرة في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تمكين الشباب وإعدادهم لقيادة المستقبل، بما ينسجم مع مبادرة «قادة الغد» التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، والهادفة إلى تأهيل جيل من القيادات الشابة القادرة على مواكبة التحولات المتسارعة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والحوكمة. وشهدت الجلسة، التي عُقدت بأسلوب الحلقة الحوارية المفتوحة، مشاركة سعادة المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، والدكتورة آمنة المازمي، الرئيس التنفيذي لقطاع التطوير والتنمية البشرية في هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، حيث ناقش المشاركون عدداً من الموضوعات المرتبطة بمستقبل الوظائف، والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وطموحات الشباب، ودور الحكومة، ومفاهيم القيادة في عالم يشهد تغيرات متسارعة. وأكد سعادة المهندس شريف العلماء، أن الاستثمار في الشباب يمثّل استثماراً في مستقبل دولة الإمارات، مشيراً إلى أن إشراك الأجيال الجديدة في الحوارات الوطنية يُسهم في تطوير سياسات وخدمات أكثر جاهزية ومرونة واستجابة للمتغيرات المستقبلية. وقال إن الشباب شركاء في صناعة المستقبل، والاستماع إلى أفكارهم وتطلعاتهم يمثل مدخلاً أساسياً لتطوير السياسات والخدمات الحكومية، وتوفر مبادرة الحلقة النقاشية: لقادة الغد، منصة حوارية تتيح تبادل الرؤى بين الشباب والقيادات الحكومية، بما يعزّز ثقافة المشاركة ويُسهم في بناء حلول أكثر ابتكاراً واستدامة. وأضاف سعادته أن ما طرحه الطلبة من رؤى حول التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والاستدامة ومستقبل العمل يعكس مستوى الوعي والطموح لدى شباب الإمارات، ويؤكد قدرتهم على الإسهام في تعزيز تنافسية الدولة وريادتها العالمية في مختلف القطاعات المستقبلية. من جانبها، أكدت الدكتورة آمنة المازمي، أهمية توفير منصات حوارية تجمع الشباب وصناع القرار، بما يسهم في بناء منظومة تعليمية أكثر استجابة للمتغيرات المستقبلية، ويعزز مشاركة الطلبة في صياغة الأفكار والحلول التي تسهم في تطوير المجتمع. وقالت إن الشباب يمتلك رؤى وأفكاراً قادرة على إلهام طرق جديدة للتفكير والعمل، ومن خلال تعزيز الحوار المباشر بينهم وبين صناع القرار، نتمكن من بناء بيئة تعليمية وتنموية أكثر مواءمة لتطلعات الأجيال القادمة. وشهدت الجلسة حوارات موسّعة حول تأثير التقنيات الناشئة في تشكيل المجتمعات، والعوامل المحفّزة للأجيال الجديدة، وآليات تعزيز تفاعل المؤسسات الحكومية مع الشباب، كما تضمنت فقرة للإرشاد العكسي قدم خلالها الطلبة توصيات ومقترحات مباشرة إلى القيادات الحكومية، بما يعزز ثقافة التعلم المتبادل وتبادل الخبرات. وتندرج المبادرة ضمن جهود وزارة الطاقة والبنية التحتية وهيئة المعرفة والتنمية البشرية الرامية إلى ترسيخ ثقافة الحوار والابتكار، وتعزيز مشاركة الشباب في صياغة مستقبل أكثر استدامة وشمولية، بما يدعم رؤية دولة الإمارات في بناء مجتمع معرفي تنافسي يقوده الإنسان ويستثمر في طاقات شبابه باعتبارهم شركاء أساسيين في صناعة المستقبل.