«الاتحاد النسائي» يطلق «ملتقيات جسور المعرفة للمرأة»

أبوظبي (وام)



أطلق الاتحاد النسائي العام برنامج «ملتقيات جسور المعرفة للمرأة»، ليكون منصة استراتيجية تهدف إلى إثراء الحصيلة المعرفية للمرأة في شتى المجالات.

ويسعى البرنامج إلى تمكينها من أدوات صناعة المستقبل، بما ينسجم مع الرؤية الوطنية، ويضمن إعداد كفاءات تجمع بين مواكبة التوجهات الحكومية والقطاعات الحيوية، وتوسيع مداركها وخبراتها في الجوانب الأسرية والمجتمعية التي تُعزّز دورها المحوري في بناء المجتمع.

وتتضمن سلسلة «ملتقيات جسور المعرفة للمرأة» تنظيم مجموعة من الجلسات الحوارية والمجالس والورش التخصصية، التي تُقدم بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين للاتحاد من أهل الخبرة والاختصاص.

وتغطي هذه الفعاليات موضوعات، تشمل الجوانب الصحية، والأسرية، والبيئية، والتعليمية، والثقافية، والاقتصادية، والاجتماعية، وغيرها من المجالات التي تضمن جودة حياة المرأة وريادتها في مختلف القطاعات.

«مناعتنا في وعينا»

وشهدت أولى فعاليات البرنامج تفاعلاً نوعياً، حيث نُظمت في مجلس الهواشم جلسة بعنوان «مناعتنا في وعينا»، بالتعاون مع مجالس أبوظبي بمكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة، والتي ركّزت على رفع وعي المرأة بالأمراض المناعية الذاتية وطرق الوقاية منها، مع التأكيد على الدور الجوهري للدعم النفسي والاجتماعي في تحسين جودة الحياة.