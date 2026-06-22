وكيل وزارة الدفاع يؤكد أهمية دور الشباب في مسيرة التنمية

أبوظبي (وام)



اطّلع معالي الفريق الركن إبراهيم ناصر العلوي، وكيل وزارة الدفاع، خلال لقائه أعضاء مجلس شباب وزارة الدفاع، على أبرز المبادرات والبرامج، التي ينفّذها المجلس، وما حققه من نتائج وإسهامات في ترسيخ ثقافة الإبداع وتعزيز مشاركة الشباب في تطوير بيئة العمل وطرح الحلول والأفكار التطويرية، التي تسهم في دعم توجهات الوزارة وأهدافها الاستراتيجية.

ويأتي اللقاء في إطار مواصلة الدولة تحت القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ترسيخ نهجها في الاستثمار بالإنسان وتمكين الشباب باعتبارهم الركيزة الأساسية لمسيرة التنمية وصناعة المستقبل، وفي إطار حرص الوزارة على تمكين الكفاءات الوطنية الشابة وتعزيز دورها في دعم مسيرة التطوير والابتكار المؤسسي.

وأشاد معاليه بالجهود التي يبذلها المجلس، وما أظهره أعضاؤه من روح المبادرة والمسؤولية والالتزام، مؤكداً أن الشباب يمثلون ركيزة أساسية في مسيرة التنمية والتطوير، وشريكاً فاعلاً في صناعة المستقبل واستشراف فرصه وتحدياته.

وحثّ معاليه أعضاء المجلس على مواصلة العمل والبناء على ما تحقق من إنجازات، والاستمرار في طرح المبادرات النوعية والأفكار المبتكرة، التي تُسهم في تعزيز الأداء المؤسسي وترسّخ ثقافة التميُّز والابتكار، مؤكداً حرص الوزارة على دعم الشباب وتمكينهم وتوفير البيئة المحفّزة لإطلاق طاقاتهم وقدراتهم.

من جانبهم، أعرب أعضاء المجلس عن اعتزازهم بالدعم والاهتمام الذي توليه الوزارة للشباب، مؤكدين مواصلة العمل على إطلاق المبادرات والبرامج، التي تسهم في تحقيق رؤية الوزارة وتعزيز ثقافة الريادة والتميُّز المؤسسي.

ويوفّر المجلس للشباب منصة تفاعلية تتيح لهم طرح الأفكار والمبادرات والمساهمة في تطوير بيئة العمل المؤسسي، ويؤدي دوراً مهماً في استقطاب الطاقات الوطنية الشابة وتنمية قدراتها، بما يسهم في تعزيز ثقافة الإبداع والعمل الجماعي، ويدعم جهود الوزارة في مواكبة المتغيرات المتسارعة واستشراف متطلبات المستقبل.

وتم تشكيل الدورة الثالثة للمجلس للفترة (2025 - 2027)، التي تضم نخبة من الكفاءات الوطنية الشابة القادرة على الإسهام في دعم توجهات الوزارة وأهدافها الاستراتيجية.