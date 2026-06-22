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علوم الدار

«نهر الحياة» يجري 10 عمليات جراحية للأطفال

حرص كبير على تحسين الأوضاع الصحية للأطفال (وام)
23 يونيو 2026 01:44

أبوظبي (وام)

تكفّل صندوق «نهر الحياة»، إحدى مبادرات هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في المجال الصحي، بإجراء 10 عمليات جراحية للأطفال على المستوى المحلي، خلال أقل من شهر من إطلاق حملته لعلاج الأطفال داخل الدولة، منها 7 عمليات قلب مفتوح بالتعاون مع عدد من المستشفيات المتخصصة في أمراض الطفولة، وتستهدف الحملة التي تم إطلاقها مؤخراً تحت شعار «الخير هنا في الإمارات وأهلها» علاج الأطفال أقل من 15 عاماً، حيث يتحمل الصندوق تكاليف العمليات وأجور المستشفيات التي تشرف على علاج الأطفال وتحسين أوضاعهم الصحية.

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وقال أحمد ساري المزروعي، الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي: تأتي حملة صندوق «نهر الحياة» على المستوى المحلي امتداداً لمسيرة الصندوق الإنسانية منذ تأسيسه عام 2023، والتي شملت 10 دول، وتمكن خلالها من إجراء عمليات جراحية وتوفير رعاية صحية شاملة استفاد منها نحو 3 آلاف طفل في تلك الدول.
وأضاف: «تهدف الحملة الحالية إلى توسيع نطاق البرامج العلاجية للصندوق على الساحة المحلية، والمساهمة في إحداث أثر إيجابي ومستدام في حياة الأطفال من خلال توفير الرعاية الصحية المتخصصة، بما يشمل التدخلات العلاجية والجراحية في عدد من التخصصات الطبية بمستشفيات الدولة».
وأكد المزروعي أن صندوق «نهر الحياة» يمثل إحدى المبادرات النوعية الرائدة للهيئة في مجال رعاية الطفولة، ويجسد التزامها المستمر بتعزيز البرامج الصحية والإنسانية الهادفة إلى تحسين جودة حياة الأطفال، مشيراً إلى أن الاهتمام بالطفولة وتنمية قدراتها الصحية والإنسانية يشكل أولوية راسخة في استراتيجية الهيئة، منوهاً إلى استمرار الهيئة في تطوير برامجها الصحية وتعزيز شراكاتها مع المؤسسات الطبية المتخصصة، بما يسهم في توسيع نطاق الاستفادة من خدمات الصندوق داخل الدولة.

دعم سخي
أعرب المزروعي عن تقدير الهيئة للتجاوب الذي وجدته حملة الصندوق من المتبرعين والمانحين، الذين أعربوا عن تضامنهم مع أوضاع الأطفال الصحية من خلال دعمهم السخي للحملة، وأضاف: «يمكننا من خلال هذا التضامن تحقيق الأثر المطلوب في توفير رعاية صحية أكبر للأطفال الذين يعانون من تحديات صحية عديدة».

صندوق نهر الحياة
هيئة الهلال الأحمر الإماراتي
الأطفال
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