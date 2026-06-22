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«الإمارات للدواء» تحذر من دفعة مزوّرة من «بوتوكس كوزميتيك للحقن 100 وحدة»

«الإمارات للدواء» تحذر من دفعة مزوّرة من «بوتوكس كوزميتيك للحقن 100 وحدة»
23 يونيو 2026 01:20

أبوظبي (الاتحاد)

أصدرت مؤسسة الإمارات للدواء، تحذيراً عاجلاً بشأن دفعة مزوّرة من مستحضر «بوتوكس كوزميتيك» للحقن 100 وحدة تحمل رقم «C7048C4» وذلك بعد التأكد من أن رقم الدفعة المذكور لا يتطابق مع سجلات شركة «أبفي الأميركية» المصنّعة للمنتج، منوّهة إلى أن المنتج لم يتم استيراده عبر القنوات الرسمية المعتمدة لدى المؤسسة.
وأوضحت المؤسسة أن استخدام هذه المنتجات المزيفة قد يشكل خطراً على الصحة العامة، نظراً لعدم مطابقتها للمواصفات المعتمدة، وما قد يترتب على استخدامها من تفاعلات صحية ضارة أو مضاعفات غير متوقعة.
ودعت مؤسسة الإمارات للدواء مقدمي الرعاية الصحية والصيدليات والمنشآت الطبية إلى التحقق بدقة من صحة المنتجات الطبية قبل استخدامها أو صرفها، والتوقف فوراً عن استخدام أو تداول أي عبوات تحمل رقم التشغيلة المشار إليه، مع ضرورة استشارة الطبيب أو الصيدلاني في حال ظهور أي أعراض غير معتادة بعد الاستخدام، مؤكدة على أهمية الإبلاغ عن أي منتجات مشبوهة أو أنشطة غير نظامية تتعلق بتداول هذه الدفعة.
وللاستفسارات أو الإبلاغ، يمكن التواصل مع قسم يقظة المنتجات الطبية الوطني في مؤسسة الإمارات للدواء عبر البريد الإلكتروني: info@ede.gov.ae أو الخط الساخن: 97180033784+.

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