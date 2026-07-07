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قائد الحرس الوطني يستقبل مدير الحرس الوطني البحريني ويوقِّعان مذكرة تفاهم

قائد الحرس الوطني يستقبل مدير الحرس الوطني البحريني ويوقِّعان مذكرة تفاهم
7 يوليو 2026 15:29

استقبل سعادة اللواء الركن صالح محمد بن مجرن العامري، قائد الحرس الوطني، معالي الفريق الركن الشيخ عبدالعزيز بن سعود آل خليفة، مدير الحرس الوطني في مملكة البحرين الشقيقة، والوفد المرافق له، في إطار زيارة رسمية يقوم بها الوفد إلى دولة الإمارات لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين. ووقّع الجانبان، في مقر قيادة الحرس الوطني، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في عدد من المجالات ذات الاهتمام المتبادل، بما يدعم تبادل الخبرات والمعارف، وتطوير برامج التدريب والتأهيل، والارتقاء بالقدرات المؤسسية والعملياتية لدى الطرفين. واطّلع الوفد على أبرز مهام واختصاصات الحرس الوطني، ومنظومات العمل والبرامج التطويرية التي ينفّذها، إلى جانب قدراته وإمكاناته العملياتية، والمعدات والأنظمة الحديثة المعتمدة. كما شاهد الوفد عرضاً ميدانياً للمعدات والآليات والأجهزة المستخدمة، عكس مستوى التطور التقني والجاهزية العالية التي يتمتع بها الحرس الوطني، وتعرّف إلى المبادرات التطويرية الهادفة إلى تعزيز كفاءة تنفيذ المهام الوطنية وفق أفضل الممارسات. وتأتي هذه الزيارة تجسيداً للعلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين الشقيقة، وحرصهما المشترك على توسيع آفاق التعاون الأمني وترسيخ الشراكة الإستراتيجية، بما يخدم المصالح المشتركة، ويعزّز التكامل بين المؤسستين في البلدين الشقيقين.

 

 

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