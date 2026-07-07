حمدان بن محمد يشهد حفل تكريم الفائزين في «برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية»

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن حكومة دبي دائماً ما تثبت جدارتها وقدرتها على الالتزام بتنفيذ الرؤى المستقبلية الطموحة وتحقيق الأهداف الاستراتيجية، وإنجاز السياسات الحكومية الرامية إلى تحقيق الأثر الإيجابي الأكبر في حياة المواطنين والمقيمين والزوّار وجميع القطاعات فيها، عبر تطوير الخدمات ومواصلة الابتكارات وترسيخ مبدأ العمل الحكومي الذي تتكامل كل جهاته ومكوناته لخدمة الناس. وقال سموه: نعمل وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، التي تجعل من خدمة الناس الغاية العليا للعمل الحكومي، وتشكّل المنطلق لتطوير الخدمات الحكومية المتكاملة في دبي، واليوم، نواصل تجسيد هذه الرؤية مع استكمال محطة مهمة في رحلة طموحة بدأناها قبل ثلاث سنوات بإطلاق «سياسة خدمات 360»، وأشكر جميع الجهات وفرق العمل على الجهود المبذولة للارتقاء بالخدمات الحكومية، بعد أن تم تطوير 1,474 خدمة حكومية بفضل تعاون جميع الجهات. كما أكد سموه على أن راية حمدان تكرّم تكامل الجهود ووحدة الهدف ومستوى الأثر في الخدمات الحكومية والمبادرات المشتركة والتجارب الرقمية التي تقدمها الجهات الحكومية في دبي. وتابع سموه: أهنئ هيئة كهرباء ومياه دبي وفريق عملها على الفوز بالراية عن عام 2025، وأبارك لكلٍ من دائرة الأراضي والأملاك الفوز بجائزة أفضل مبادرة رائدة، والإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب-دبي الفوز بجائزة أفضل تجربة مدينة رقمية، ولكلٍ من دائرة الاقتصاد والسياحة ودي بي وورلد الفوز بجائزة القنوات الرقمية المشتركة، كما أهنئ كل جهة حكومية وصلت إلى هذه المرحلة لأنها جديرة بالإشادة بكل ما بذلته من جهود متميزة، وإنجاز هذه السياسة الخدمية النوعية، التي تركّز على التكامل والاستباقية، هو بداية لمرحلة جديدة بأهداف أكبر وأكثر طموحاً لريادة دبي. وأشاد سمو ولي عهد دبي بالمستوى الذي وصلت إليه خدمات حكومة دبي المتقدمة، داعياً جميع جهاتها إلى الاستمرار بالعمل لتحقيق الأثر المنشود الذي يشمل مجتمع دبي بسكّانه وزواره وقطاعاته الاقتصادية والتجارية والخدمية. جاء ذلك خلال تكريم الفائزين ببرنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية عن عام 2025، والذي ينظّمه «مركز نموذج دبي» التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وذلك بحضور سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، نائب رئيس المجلس التنفيذي، والإعلان عن الجهة الفائزة بـ«راية حمدان»، وتكريم أفضل المبادرات والتجارب الحكومية التي حققت نتائج نوعية ضمن المرحلة الثالثة والنهائية من تطبيق سياسة «خدمات 360». وقد وجّه سمو ولي عهد دبي بتسريع «برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية»، عبر سياسة «خدمات 360»، لينتقل البرنامج إلى نموذج ريادي للخدمات الحكومية المتكاملة التي تستبق الاحتياجات وتتجاوز التوقعات وتحوّل الطموحات إلى أثر ملموس ومستدام، وشكّلت سياسة «خدمات 360» الإطار الاستراتيجي لتحقيق التطوير المستمر للخدمات الحكومية في دبي وتعزيز ريادتها في كافة مراحل الخدمة، وحققت تقدّماً في مستوى الخدمات الحكومية على العديد من الممارسات العالمية المعتمدة والمؤشرات الدولية البارزة. كما حضر أيضاً سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى والرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وسمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، (دبي للثقافة)، ومعالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وعدد من المدراء العموم. وحققت المرحلة الثالثة والنهائية من سياسة خدمات 360 نتائج بارزة رصدها تقرير «أثر تطبيق سياسة خدمات 360» الذي أعلنه «مركز نموذج دبي» خلال التكريم ضمن برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية. ومن أبرز تلك النتائج إنجاز سياسة خدمات 360 وما حققه ذلك من أثر إيجابي على المتعاملين والمستفيدين من الخدمات الحكومية بدبي، بالإضافة إلى تحقيق وفورات مالية مباشرة بلغ مجموعها الإجمالي 6 مليار درهم، بواقع 2.7 مليار درهم للمتعاملين، و3.3 مليار درهم للجهات الحكومية، وخفض زمن الانتظار بنسبة 96%، ووصول نسبة ثقة المتعاملين بجهود التحسين إلى 90%، وتقليص عدد الزيارات بنسبة 85%، وتقليل متطلبات الحصول على الخدمات بنسبة 61%، وخفض زمن معالجة الخدمة بنسبة 53٪ وخفض زمن إتمام الخدمة بنسبة 51٪. وحصدت هيئة كهرباء ومياه دبي لقب حامل «راية حمدان» عن عام 2025 عقب تسجيل أعلى النتائج في تنفيذ سياسة خدمات 360، وتقديم نموذج يحتذى به في تطوير الخدمات الحكومية المتكاملة، وتطبيق أسس تصميم خدمات رقمية ومبتكرة وسلسة في كافة الرحلات الخدمية الشاملة التي نجحت في توفيرها للمتعامل في دبي. أما الجهات المرشحة المتنافسة على «راية حمدان» فوصلت إلى ست جهات حكومية من أصل 28 جهة مشاركة، وهي: هيئة كهرباء ومياه دبي، ودائرة الأراضي والأملاك، وهيئة تنمية المجتمع، وهيئة الطرق والمواصلات، والإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب-دبي، وشرطة دبي. وفازت مبادرة «تملّك+» من دائرة الأراضي والأملاك بدبي بجائزة «أفضل مبادرة رائدة»، بعد أن قدمت حلّاً مبتكراً للتملك العقاري الميسّر في دبي. وشملت المبادرات المرشحة إلى المنافسات النهائية مبادرة تملّك+ المقدمة من دائرة الأراضي والأملاك، ومبادرة حماية الطفل والمرأة التي قدمتها شرطة دبي، ومبادرة تجديد جواز السفر الاستباقي من الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب-دبي. وكانت جائزة «أفضل تجربة مدينة رقمية»، التي تأتي بالتعاون مع هيئة دبي الرقمية، من نصيب الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب-دبي عن تجربتها الرقمية المتطورة «تنظيم العمالة المساعدة» والتي وفّرت الكثير من الوقت والجهد، وسهّلت إنجاز معاملات العمالة المساعدة بشكل رقمي سلس. وشملت تجارب المدينة الرقمية التي بلغت المرحلة النهائية من الترشيحات كلّاً من تجربة «تنظيم العمالة المساعدة» من الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب-دبي، و«الرعاية الصحية» من هيئة الصحة بدبي، و«مدينتي» من هيئة الطرق والمواصلات بدبي. أما جائزة «القنوات الرقمية المشتركة»، التي طرحها «برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية»، بالتعاون مع هيئة دبي الرقمية، لأول مرة ضمن «سياسة خدمات 360» في عام 2025، فذهبت إلى كلٍ من دائرة الاقتصاد والسياحة عن قناة «استثمر في دبي»، ودي بي وورلد عن قناة «دبي التجارية»، اللتين فازتا بالجائزة معاً تقديراً لتميّزهما في تقديم تجربة رقمية متكاملة ومبتكرة للمتعاملين. ووصل إلى الترشيحات النهائية لجائزة القنوات الرقمية المشتركة عن عام 2025 كلٌ من قنوات «استثمر في دبي» المقدمة من دائرة الاقتصاد والسياحة، و«دبي التجارية» التي قدمتها دي بي وورلد، و«البناء في دبي» التي شاركت بها بلدية دبي، و«دبي الآن» من هيئة دبي الرقمية. وتم تقييم الفائزين بجائزة «برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية» بناءً على مقاييس محددة، كما تمت متابعة التزام الجهات بتنفيذ سياسة خدمات 360 وتحويل أهدافها إلى واقع خلال مرحلتها الثالثة والأخيرة وفق خمسة معايير رئيسية هي: نهج الحكومة الواحدة، والإبداع والابتكار، وثقافة تقديم الخدمة، واستدامة النتائج، والأثر المحقق. وكانت آراء المتعاملين وأصواتهم حاضرة بقوة هذا العام إلى جانب تقييمات أعضاء لجنة التحكيم من أجل اختيار الجهات والمبادرات والقنوات الفائزة ضمن «برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية» بـ«راية حمدان» عن عام 2025، والتي أعطت للمتعامل حيزاً مهماً في تقييم جهود تطوير الخدمات لدى الجهات الحكومية، وذلك انطلاقاً من مبدأ تصميم الخدمات وفق احتياجات وتطلعات المتعاملين الذي تنتهجه حكومة دبي. وأنجزت المراحل الثلاث من «سياسة خدمات 360» إعادة تصميم وتطوير 1,474 خدمة حكومية على مدى السنوات الثلاث الماضية، بفضل تعاون فرق العمل من 28 جهة حكومية في دبي عملت معاً بروح الفريق الواحد ونهج الحكومة الواحدة حتى تحقيق كل النتائج المنشودة، التي انعكس أثرها الإيجابي على المتعامل. ومع اكتمال تنفيذ «سياسة خدمات 360» ضمن «برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية»، تواصل «راية حمدان» ترسيخ موقعها كمنارة للأداء الذي يقرن القول بالفعل، ويحقق الإنجازات بشكل سريع ودقيق ويحفّز الجهات الحكومية في دبي على بذل المزيد من الجهد لابتكار نماذج خدمية حكومية ريادية لا تضاهى، تعزز موقع دبي عالمياً في صدارة هذا المجال حاضراً ومستقبلاً. وأكد معالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن استكمال تنفيذ «سياسة خدمات 360» إنجاز يضاف إلى ريادة دبي في تصميم خدمات حكومية متكاملة مستدامة الأثر، أصبحت اليوم نموذجاً عالمياً يحتذى به. وقال معاليه: «قصة النجاح للخدمات الحكومية المتكاملة والمبتكرة والاستباقية، التي طورتها دبي برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، تجعل رفاه الإنسان وتوسيع الأثر الإيجابي محور التطوير الحكومي المستمر لخدمات تستشرف تفضيلات واحتياجات متعامليها». وأضاف: «يواصل «برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية» تحفيز الجهات الحكومية في دبي على التكامل والتعاون فيما بينها، لغاية أساسية وهي تسهيل حياة الناس، وتوفير وقتهم وجهدهم، وإثراء تجربتهم مع خدمات حكومية تستبق احتياجاتهم وتهتم بآرائهم وترتقي برحلتهم كمتعاملين نحو مستويات غير مسبوقة». بدوره، قال معالي حمد عبيد المنصوري، مدير عام هيئة دبي الرقمية: «يواصل برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية» تحفيز الجهات الحكومية في دبي لتطوير قنوات رقمية مشتركة فيما بينها إلى جانب الارتقاء بتجارب المدينة الرقمية، واحتفاء «راية حمدان» في دورة عام 2025 بفئة جديدة هي القنوات الرقمية المشتركة يعكس الحرص على تحقيق رؤية القيادة الرشيدة بتكريس موقع دبي مدينةً رقميةً رائدةً عالمياً. وأكد أن دبي الرقمية، التي تضطلع بمسؤولية قيادة التحول الرقمي على مستوى الإمارة، ملتزمة بمواصلة دعم كافة الجهات الحكومية عبر مختلف المراحل الجديدة والمبادرات المبتكرة المنضوية تحت «راية حمدان» و«برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية» من أجل تنفيذ التجارب الرقمية المُثلى وتصميم القنوات الرقمية الأكثر تميزاً، لتبقى دبي وخدماتها الحكومية في موقع الصدارة رقمياً. وقال الدكتور هزاع خلفان النعيمي، مساعد الأمين العام لقطاع التميّز والخدمات الحكومية بالأمانة العامة للمجلس التنفيذي، إن النتائج المحققة خلال السنوات الثلاث من إطلاق سياسة خدمات 360 تمت بفعل جهود فرق العمل من مختلف الجهات الحكومية بدبي، وبفضل البيئة التحفيزية والدعم الكامل المقدم لها. وأضاف الدكتور النعيمي: «برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية، بالتعاون مع الجهات الحكومية، ارتقى بالخدمات الحكومية المتكاملة إلى درجة أصبح فيها المتعامل يشعر اليوم فعلاً بأثر نهج الحكومة الواحدة في دبي، حيث تتوحد جهود الجهات لخدمته وتسهيل حياته دون أن يشعر بالحدود الفاصلة بين مهامها المختلفة، و«راية حمدان»، التي لا تقتصر على تقدير الأداء بل تقيس الأثر كأولوية، تواصل ترسيخ منظومة خدمية متكاملة وملهمة في دبي قوامها الإنجاز بسرعة ودقة وكفاءة، ومعيارها الأثر المستدام، والتطوير المثمر والمستمر». وأكدت إيمان محمد السويدي، مدير إدارة تنفيذي للتقييم والدراسات في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، أن إنجاز سياسة خدمات 360 هو حصيلة مجهود جماعي ويحق لكل فرق العمل في الجهات الحكومية أن يفخروا به، لافتةً إلى أن نتائج سياسة الخدمات هي نموذج يدرّس لكيفية تَحفّز الجميع للمشاركة من أجل الفوز بـ«راية حمدان». وأشارت السويدي إلى أهمية الاستفادة من كافة المعارف والخبرات التي تراكمت لدى الجهات الحكومية في دبي إبّان تنفيذ كل مراحل «سياسة خدمات 360».