شرطة أبوظبي تقدم تخفيض النقاط المرورية في العين

أبوظبي (الاتحاد)

نفّذت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ممثلةً بمديرية المرور والدوريات الأمنية بمنطقة العين، من خلال قسم برنامج النقاط المرورية، منصّة ميدانية لتقديم خدمات تخفيض النقاط المرورية واسترجاع رُخَص القيادة في مكتبة زايد المركزية بمدينة العين، بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتقريب الخدمات من أفراد المجتمع، وتعزيز جودة الحياة، ودعم الأولوية الاستراتيجية لشرطة أبوظبي «أمن الطرق الذكي».

وأكد العميد سيف حمد الزعابي، مدير مديرية المرور والدوريات الأمنية بالإنابة، أن المنصة تأتي ضمن توجّهات شرطة أبوظبي في تقديم خدمات مرورية استباقية تسهم في تسهيل وصول المتعاملين إلى الخدمات، وتُعزّز التزام السائقين بقوانين وأنظمة السير والمرور، بما يدعم تحقيق أعلى مستويات السلامة على الطرق.

وأوضح أن المنصة وفّرت خدمة استرجاع رخص القيادة للسائقين الذين بلغ مجموع نقاطهم المرورية الحد التراكمي (24) نقطة، من خلال التسجيل في البرنامج، وسداد الرسوم المقررة (2400 درهم)، والالتحاق بالدورة التأهيلية المخصصة لمخالفي قانون السير والمرور، بما يتيح لهم استعادة رخص القيادة وفق الإجراءات المعتمدة.

وأضاف أن المنصة قدّمت كذلك خدمة تخفيض (8) نقاط مرورية للسائقين الذين تتراوح نقاطهم بين (8) و(23) نقطة، بعد استكمال إجراءات التسجيل، وسداد الرسوم المقررة (800 درهم)، وحضور الدورة التأهيلية، ليتم خصم النقاط من السجل المروري وفق الضوابط المعتمدة.

ودعت شرطة أبوظبي السائقين إلى الاستفادة من خدمات برنامج النقاط المرورية، لما لها من دور في تمكينهم من تسوية أوضاعهم المرورية، وتعزيز الالتزام بالقوانين والأنظمة، بما يسهم في رفع مستوى السلامة المرورية والحدّ من مسببات الحوادث.

وشارك في تنفيذ المنصة فرع التوعية والتثقيف المروري بمنطقة العين من خلال دورية السعادة، التي تفاعلت مع الجمهور وقدّمت الهدايا التوعوية، إلى جانب قسم شؤون الشرطة المجتمعية بمنطقة العين، وبمشاركة أعضاء منظومة «كلنا شرطة»، بما أسهم في تنظيم استقبال المتعاملين وتسهيل إجراءات حصولهم على الخدمات، إلى جانب نشر الرسائل التوعوية التي تُعزِّز الثقافة المرورية والمسؤولية المجتمعية.