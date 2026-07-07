عمار بن حميد يُطلق أجندة بلدية عجمان AM30x30

عجمان (وام)

أطلق سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، أجندة بلدية عجمان AM30x30، وذلك عبر تنفيذ 30 مشروعاً ضمن 5 حزم استراتيجية وبتكلفة 1.8 مليار درهم.

وتمثِّل الأجندة خريطة طريق حضرية متكاملة، تجسّد مستهدفات رؤية عجمان 2030، وتهدف إلى تعزيز ازدهار الإمارة وجاذبيتها وجمالها، وترسّخ مكانتها نموذجاً حضرياً متقدماً، يرتقي بجودة حياة الإنسان، ويعزّز رفاه المجتمع في عجمان.

وتنسجم كذلك مع توجهات عام الأسرة، حيث تضع الإنسان والأسرة بصميم أولوياتها، عبر تطوير بنية تحتية متكاملة، وتعزيز كفاءة التنقل، وتوسيع المساحات الخضراء، والمرافق المجتمعية، بما يسهم في بناء بيئة حضرية مستدامة، تعزز الترابط الأسري، وتواكب النمو العمراني والسكاني، وتلبي تطلعات الأجيال القادمة.

وأكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، أنّ إطلاق أجندة بلدية عجمان AM30x30 يأتي ترجمة لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، الرامية إلى مواصلة مسيرة التنمية الشاملة، وترسيخ مكانة الإمارة كواحدة من أفضل المدن للعيش والعمل والاستثمار.

وقال سموه: «إنّ تنفيذ 30 مشروعاً حضرياً وتنموياً بتكلفة 1.8 مليار درهم، يجسّد التزام عجمان بالاستثمار في البنية التحتية المستدامة، كونها حجر أساس، لتعزيز جودة الحياة، ورفع كفاءة الخدمات، ودعم النمو الاقتصادي والاجتماعي».

وأضاف سمو ولي عهد عجمان، أنّ المشاريع تنسجم مع توجهات عام الأسرة، وتضع الإنسان في قلب التنمية، عبر تطوير شبكة طرق حديثة، وتعزيز التنقل المستدام، والتوسع في المساحات الخضراء، والمرافق المجتمعية، بما يوفّر بيئة حضرية أكثر جودة واستدامة للأجيال الحالية والقادمة.

وشدد سموه على أن أجندة بلدية عجمان AM30x30 مرحلة جديدة بمسيرة التنمية الحضرية للإمارة حتى عام 2030، وتعكس التزام عجمان بمواصلة الاستثمار في مشاريع تعزز تنافسيتها، وترتقي برفاه المجتمع.

من جانبه، قال الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، إنّ أجندة بلدية عجمان AM30x30، تمثّل خريطة طريق طموحة لمستقبل الإمارة، وتجسّد توجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، ومتابعة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، لمواصلة تنفيذ مشاريع تنموية تضع الإنسان والأسرة في صميم أولوياتها.

وتستهدف الدائرة رفع متوسط تنفيذ الطرق الجديدة بنسبة 43% خلال الفترة 2026-2030 مقارنة بالفترة السابقة، إضافة إلى زيادة أطوال مسارات الدراجات بنسبة 33% بحلول عام 2030، بما يعزّز كفاءة التنقل ويرفع مستوى الربط بين المناطق الحيوية والسكنية في الإمارة.

وتشمل الحزمة الأولى ستة مشاريع رئيسة، تضم تطوير منطقة الزورا والشوارع الحيوية، بما في ذلك تطوير دوار الزورا، ودوار السوق الصيني، وشارع الحميدية المرحلة الأولى، واستكمال المرحلة الثالثة من تطوير شارع الشيخ عمار بن حميد النعيمي، وتطوير شارع الشيخ محمد بن راشد، وإنشاء جسور للمشاة على شارع راشد بن عبدالعزيز وشارع الشيخ عمار بن حميد النعيمي.

وتتضمن الحزمة الثانية ثمانية مشاريع رئيسة لتطوير الطرق الداخلية، وتركز الحزمة الثالثة على أربعة مشاريع رئيسة. وتستهدف الحزمة الرابعة تنفيذ أربعة مشاريع رئيسة.

وتشمل الحزمة مشاريع إنشاء حدائق عامة، ومساحات مجتمعية بإجمالي 330 ألف متر مربع في مناطق محمد بن زايد 2، ومدينتي مصفوت والمنامة، والياسمين، والحميدية 2، الروضة 1، والروضة 2، والحميدية 1، والمنتزي، بما يسهم في توفير بيئات حضرية متكاملة.