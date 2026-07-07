«تنفيذي الشارقة» يشكّل اللجنة الدائمة لفاقدي الرعاية الاجتماعية

الشارقة (وام)

ترأّس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، صباح أمس الثلاثاء، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، اجتماع المجلس الذي عُقد في مكتب سمو الحاكم.

وتناول الاجتماع جملة من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والمعنية بمتابعة أداء الدوائر والهيئات، والاطلاع على مستجدات العمل الحكومي وخطط تطويره بما يسهم في تعزيز كفاءة الخدمات الحكومية في إمارة الشارقة.

وأصدر المجلس قراراً بشأن نقل عبدالله محمد عبيد الكديد من دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية إلى بلدية مدينة خورفكان، ويُرقى إلى درجة «مدير دائرة» على نظام الوظائف الخاصة في حكومة الشارقة، ويُعين مديراً لبلدية مدينة خورفكان.

كما اعتمد المجلس نقل جاسم محمد أحمد بوهندي من دائرة الموارد البشرية إلى بلدية مدينة خورفكان، وتعيينه نائباً لمدير البلدية.

وأصدر المجلس قراراً بشأن تشكيل اللجنة الدائمة لفاقدي الرعاية الاجتماعية برئاسة القاضي الدكتور عمر عبيد الغول وعضوية كل من: اللواء عمر أحمد بو الزود نائباً للرئيس، ومريم ماجد سعيد الشامسي، والمستشار عبدالرحمن داوود العوضي، وسليمان خميس النقبي، وموضي بنت محمد الشامسي، والدكتور عبدالله سليمان الكابوري، ومحمد عبدالله الزرعوني، والعقيد ثاني أحمد ثاني السويدي، وعلي محمد آل علي مقرر اللجنة.

واطلع المجلس على تقرير مشاركة هيئة الشارقة الصحية في معرض الصحة العالمي 2026، الذي عكس إبراز دور الهيئة الحيوي في تطوير منظومة الرعاية الصحية، وتسليط الضوء على المبادرات والبرامج وتبادل الخبرات مع الجهات المحلية والدولية، إلى جانب الاطلاع على أحدث الممارسات والتقنيات الصحية الحديثة بما يسهم في تحسين جودة الحياة الصحية وتعزيز الوعي المجتمعي.

وتناول التقرير أبرز إحصائيات مشاركة هيئة الشارقة الصحية في المعرض، حيث زار المنصة أكثر من 100 ألف زائر، إلى جانب استعراض جهود مختلف الإدارات في الهيئة مثل: إدارة التنظيم الصحي، وإدارة الشؤون الهندسية، وإدارة المدن الصحية، وإدارة الشؤون التجارية، وإدارة الصحة العامة، ومكتب الشارقة صديقة للطفل، ومشروع حي جواهر بوسطن الطبي، بالإضافة إلى أبرز الشراكات والتعاون والاتفاقيات التي تم إبرامها، ومخرجات المشاركة.