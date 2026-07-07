رئيس الدولة يستقبل وفد مؤسسة الإمارات

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وفد مؤسسة الإمارات.

وأعرب سموه، خلال اللقاء، عن تقديره لجميع الجهود التي أسهمت في تعزيز دور المؤسسة خلال أكثر من عشرين عاماً، مؤكداً أهمية دور المؤسسات الوطنية ومبادراتها المجتمعية النوعية في تعزيز النسيج المجتمعي، وترسيخ قيمه وتمكينه بما يدعم مستهدفات رؤية الدولة التي تولي المجتمع وتوفر مقومات استقراره وازدهاره أولوية قصوى.

وأكد سموه أن المجتمع القوي والمتماسك يُعدّ ركيزة أساسية لبناء وطن قوي قادر على تحقيق طموحاته ومواجهة التحديات والتوجه نحو المستقبل بثقة.

واطّلع سموه على مبادرات المؤسسة الوطنية المتنوعة المتعلقة بتعزيز قيم الأسرة والمجتمع، وتنمية المشاركة المجتمعية إلى جانب دعم الحلول المبتكرة ذات الأثر الوطني طويل المدى.

من جانبه أكد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات، أن المؤسسة وبدعم القيادة الرشيدة وتوجيهاتها ماضية في مضاعفة جهودها وتعزيز أثرها المجتمعي، من خلال تطوير مبادرات نوعية وشراكات استراتيجية تسهم في تمكين الإنسان، وترسيخ ثقافة المشاركة المجتمعية، واستثمار طاقات الشباب، بما يدعم أولويات التنمية الوطنية ويواكب رؤية دولة الإمارات في بناء مجتمع أكثر تماسكاً وازدهاراً واستدامة، ويعزز مكانتها نموذجاً عالمياً في التنمية المجتمعية.

وأعرب وفد المؤسسة عن شكره وتقديره للدعم والاهتمام اللذين يوليهما صاحب السمو رئيس الدولة للمؤسسة، مؤكدين الحرص على مواصلة العمل على تحقيق أهدافها تجاه خدمة المجتمع والوطن.

حضر المجلس: سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مؤسسة زايد الخير، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، وسمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وعدد من الشيوخ والمسؤولين والضيوف والمواطنين.