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«العين للشباب» و«أمرك» ينظمان فعالية «فخورين بعيال زايد»

متحدثات وجانب من الحضور خلال الفعالية (وام)
8 يوليو 2026 01:04

العين (وام)

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نظم مجلس العين للشباب، بالتعاون مع مجلس أمرك للشباب، فعالية «فخورين بعيال زايد» في المبنى الرئيس لشركة أمرك بمدينة العين، بمشاركة مجلس شباب شرطة أبوظبي، ومجلس شباب نافس، ومجلس براكة للشباب، ومجلس شباب المؤسسة العامة لحديقة الحيوان والأحياء المائية بالعين، وذلك لتسليط الضوء على الدور المحوري الذي يضطلع به الشباب الإماراتي في القطاعات الوطنية، وإسهاماتهم الفاعلة في خدمة المجتمع، ودعم مسيرة التنمية المستدامة.
وجاءت الفعالية تأكيداً على المكانة التي يحظى بها الشباب كشريك أساسي في بناء المستقبل؛ حيث استعرضت مجموعة من النماذج الشبابية الملهمة وتجاربهم المهنية والوطنية في عدد من القطاعات الحيوية، بما يعكس حجم العطاء والكفاءة التي يتمتع بها أبناء الإمارات في مجالات العمل المختلفة.
وتضمنت الفعالية ثلاث جلسات حوارية رئيسة، تناولت دور المجالس الشبابية في تمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم المجتمعية، واستعرضت الفرص والتجارب المهنية في القطاعات الحيوية، إلى جانب تسليط الضوء على قصص النجاح التي يقدمها الشباب الإماراتي في مواقع العمل المختلفة، بما يجسد قيم الفخر الوطني والتميز والعطاء.
وشهدت الفعالية حضوراً ومشاركةً من أعضاء المجالس الشبابية وممثلي الجهات الوطنية، في لقاء عزز تبادل الخبرات، ورسخ أهمية الشراكة بين المجالس الشبابية في دعم المبادرات النوعية، وتمكين الشباب من الإسهام الفاعل في مسيرة التنمية، بما يواكب توجهات دولة الإمارات في الاستثمار في الإنسان وبناء المستقبل.
كما أتاحت الفعالية منصة لتبادل الخبرات والتجارب بين المجالس الشبابية المشاركة، واستعراض أبرز المبادرات والممارسات التي تسهم في تطوير الكفاءات الوطنية، وتعزيز التعاون بين المجالس الشبابية، بما يدعم مستهدفات تمكين الشباب ويعزز مشاركتهم في مختلف مجالات التنمية.

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