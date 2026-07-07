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علوم الدار

«أبوظبي للتراث» تعلن بدء تلقي طلبات التسجيل لبرنامج «أمير الشعراء»

البرنامج نجح في استقطاب آلاف الشعراء من مختلف الدول العربية (وام)
8 يوليو 2026 01:05

أبوظبي (وام)

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يعقد الموسم الثاني عشر من برنامج «أمير الشعراء»، أحد أبرز البرامج الثقافية المتخصصة في الشعر العربي الفصيح، فعالياته في أبوظبي بتنظيم من هيئة أبوظبي للتراث. 
وأعلنت الهيئة بدء تلقي طلبات التسجيل ابتداء من أمس الثلاثاء، وحتى 6 أغسطس المقبل داعية الشعراء والشاعرات في الوطن العربي إلى اغتنام فرصة المشاركة في البرنامج الذي أصبح منصة رائدة لاكتشاف المواهب الشعرية الجديدة وتقديمها إلى الجمهور العربي، فضلاً عن دوره في دعم حركة الشعر الفصيح وتعزيز حضوره في المشهد الثقافي المعاصر. 
ويُشترط للمشاركة في البرنامج ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عاماً وألا يزيد على 45 عاماً، وأن يرسل قصيدة عمودية مطبوعة لا يزيد عدد أبياتها على 20 بيتاً ولا يقل عن 8 أبيات، أو قصيدة تفعيلة لا يزيد عدد مقاطعها على مقطعين، على ألا يتجاوز عدد أسطر كل مقطع 15 سطراً ولا يقل عن 10 أسطر. وعلى الراغب في المشاركة بالبرنامج استكمال نموذج التسجيل الإلكتروني عبر الموقع: princeofpoets.ae، وإرسال سيرته الذاتية المختصرة المتضمنة نشاطاته الأدبية، إضافة إلى صورة عن جواز السفر صالحة لمدة لا تقل عن عام. 
وتتولى لجنة التحكيم فرز طلبات الترشح وتقييم النصوص الشعرية وفق معايير فنية ونقدية دقيقة، تمهيداً لإجراء المقابلات واختيار الشعراء المتأهلين إلى الحلقات المباشرة. 
ويواصل برنامج «أمير الشعراء» أداء رسالته الثقافية بوصفه أحد أبرز المشاريع العربية المعنية بحفظ وصون الشعر الفصيح. ومنذ انطلاقه، نجح البرنامج في استقطاب آلاف الشعراء من مختلف الدول العربية، وأسهم في إعادة القصيدة العربية إلى واجهة المشهد الثقافي والإعلامي، مقدماً نموذجاً يجمع بين القيمة الأدبية والانتشار الجماهيري فيما شكّل البرنامج جسراً للتواصل بين الأجيال الشعرية. ويؤكد البرنامج دور أبوظبي في تعزيز التفاعل والتواصل الثقافي العربي. 

أبوظبي للتراث
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