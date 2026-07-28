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"الأرصاد": احتمال هطول أمطار غداً

"الأرصاد": احتمال هطول أمطار غداً
28 يوليو 2026 18:12

توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً بوجه عام، مع فرصة تكوّن بعض السحب الركامية شرقاً وغرباً، وتمتد على بعض المناطق الداخلية، يصاحبها سقوط أمطار، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة إلى قوية أحياناً، مثيرة للغبار مع السحب.
وذكر المركز، في بيانه اليومي بشأن حالة الطقس، أن الرياح ستكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية، وسرعتها من 10 إلى 25 كم/س، تصل إلى 45 كم/س.
ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 14:34، والمد الثاني عند الساعة 00:56، والجزر الأول عند الساعة 07:55، والجزر الثاني عند الساعة 18:46.
وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 10:24، والمد الثاني عند الساعة 21:22، والجزر الأول عند الساعة 16:19، والجزر الثاني عند الساعة 04:06.

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المصدر: وام
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