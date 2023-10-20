عبد الله إبراهيم الأحمد: اتصالات من &e توفر حلول المدن الذكية الأكثر أماناً للجهات الحكومية

أبوظبي (الاتحاد)

أكد عبد الله إبراهيم الأحمد، النائب الأول للرئيس لقطاع المؤسسات الحكومية في اتصالات من &e، أن الشركة تولى اهتمامًا كبيرًا بمنظومات المدن الآمنة والذكية ضمن خططها الهادفة إلى تعزيز أمن ورفاه أفراد المجتمع، وذلك بالتعاون مع كبرى المؤسسات والجهات الحكومية التي تعتمد اليوم على الأنظمة التي تقدِّمها اتصالات من &e، ومنها نظام الإنذار المبكر للحرائق «حصنتك» والذي تبنَّته الإمارات.

وقال الأحمد: صحبنا زُوار جناح &e في جيتكس جلوبال 2023 في رحلة لاستكشاف أحدث حلول التكنولوجيا ، عبر تجربة بين أبرز تقنيات المدينة الذكية وأنظمة الحماية والأمان المتكاملة، مع مجموعة واسعة من الحلول التقنية الرائدة في التنبؤ بالحالات الطارئة، وإبلاغ السلطات أو متَّخذي القرار رقميًّا للتعامل السريع مع حالات الطوارئ.

وأشار إلى أبرز هذه الأنظمة والحلول التقنية التي تقدمها في اتصالات من &e مثل نظام «حصَّنتك» للإنذار الذكي، وهو حل تقني متكامل للوقاية من الحريق، حيث نجح الاعتماد عليه في تعزيز منظومة الاستجابة الطارئة والفورية للحرائق، وشكَّل إضافة مهمة لأجهزة الدفاع المدني في التصدِّي للحرائق والحفاظ على الأرواح والممتلكات . ويعد نظام «حصَّنتك» الحل الأمثل للوقاية والسلامة من الحريق في دولة الإمارات، فهو نظام متكامل يعمل على مدار الساعة، وطوال أيام الأسبوع.

وقال الأحمد: حرصت اتصالات من &e على توفير خطط سداد شهرية مرنة للاستفادة من خدمات نظام «حصَّنتك» للإنذار المبكر، وهي مشمولة ضمن فواتير اتصالات من &e. وعن أهم الحلول التي تقدِّمها الشركة للجهات الحكومية في منظومة المدن الذكية، قال الأحمد: تحظى المدن الذكية باهتمام خاص في اتصالات من &e التي تقدم خلال معرض جيتكس جلوبال 2023 نموذجًا تفاعليًّا مصغرًا ثلاثي الأبعاد للمدينة الذكية، يتيح لزوار المعرض التعرف على تجارب التنقل والتحكم في الأضواء الذكية، والمواقف الذكية، والمعالجة الذكية للنفايات، والمباني الذكية، وغيرها. وأكد الأحمد تبني اتصالات من &e مناهج هادفة إلى تعزيز الأمن السيبراني في عملياتها، فضلا عن التعاون مع الجهات الحكومية لتحقيق السلامة الرقمية في أعمالها.

وأضاف: خلال مشاركتنا في معرض جيتكس جلوبال 2023، نعرض حلول الحماية السيبرانية من هجمات الحرمان من الخدمات (DDOS).