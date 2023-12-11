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اقتصاد

الذهب يهبط مع صعود الدولار

الذهب يهبط مع صعود الدولار
11 ديسمبر 2023 10:51

تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين في ظل ارتفاع الدولار فيما يترقب المستثمرون عدداً من الاجتماعات المهمة للبنوك المركزية وصدور بيانات التضخم الأميركية هذا الأسبوع لاستجلاء المزيد من الدلائل حول مسار أسعار الفائدة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة ليصل إلى 1997.16 دولار للأوقية بحلول الساعة 0514 بتوقيت جرينتش بينما تراجعت العقود الآجلة للذهب الأميركي 0.1 بالمئة إلى 2013.20 دولار.

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وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 22.94 دولار للأوقية، بينما استقر البلاتين عند 914.27 دولار وتراجع البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 938.68 دولار للأوقية.

المصدر: وكالات
الذهب
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الدولار
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