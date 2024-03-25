%90 إشغال فنادق الإمارات في رمضان والعيد

مصطفى عبد العظيم (دبي)

سجل القطاع الفندقي في الإمارات منذ بداية شهر رمضان أداءً «استثنائياً» وارتفاعاً قياسياً في معدلات الإشغال التي زادت عن 80% في المتوسط، وسط توقعات بارتفاعها إلى 90% خلال عطلة عيد الفطر المبارك، وفقاً لرؤساء ومديري فنادق ومجموعات فندقية.

وأكد هؤلاء أن الزخم الذي يشهده القطاع الفندقي في الإمارات خلال شهر رمضان الحالي وحجوزات عيد الفطر، لم يشهده القطاع منذ سنوات ، لافتين إلى أنه في حين يواصل الطلب من الأسواق الدولية والخليجية نموه الطبيعي، يشهد الطلب المحلي انتعاشاً قوياً على صعيد الإقامات الفندقية وحجوزات موائد الإفطار والسحور التي تشكل تدفقاً استثنائياً لإيرادات الفنادق خلال رمضان.

وأرجع هؤلاء الانتعاش القوي في القطاع الفندقي إلى توقيت شهر رمضان هذا العام وتقدمه ليتزامن مع فصل الشتاء الذي يمثل ذروة الموسم السياحي في دولة الإمارات التي تأتي في صدارة الوجهات المفضلة للسياح من مختلف أنحاء العالم، لافتين إلى أن أجواء رمضان في الإمارات باتت تستقطب شرائح جديدة من السياح وخاصة من الجاليات العربية المقيمة بالخارج.

نمو متزايد

وقال هيثم مطر، رئيس مجموعة فنادق ومنتجعات «إنتركونتيننتال» في الشرق الأوسط وأفريقيا والهند، أن الطلب القوي على الإقامات الفندقية في الإمارات يتواصل منذ بداية العام الجاري، لافتاً إلى ارتفاع معدلات الإشغال خلال شهر رمضان هذا العام بشكل ملحوظ مقارنة بالسنوات الماضية، وذلك لتزامنه مع فصل الشتاء الذي يشكل موسم الذروة للقطاع السياحي في الإمارات.

وتوقع مطر أن تسجل فنادق المجموعة التي تشهد حالياً زيادة بمقدار 10 مئوية على أساس سنوي، ارتفاعاً في معدلات الإشغال خلال عطلة عيد الفطر هذا العام لتصل إلى 80% في العديد من الفنادق، وهو ما يعكس النمو المتزايد في قطاع السياحة الترفيهية وسياحة الأعمال.

السياحة الداخلية

من جهته قال باتريك أنطاكي، الرئيس التنفيذي للعمليات – إدارة الضيافة القابضة «إتش ام إتش»، التي تمتلك في محفظتها بالدولة نحو ألف غرفة فندقية، أن أداء القطاع الفندقي يشهد زخماً غير مسبوق منذ بداية شهر رمضان حيث وصلت معدلات الإشغال إلى نحو 85% وهو المتوسط الذي لم يتحقق منذ سنوات طويلة في شهر رمضان.

وتوقع أنطاكي أن يرتفع متوسط الإشغال بفنادق المجموعة في كل من عجمان والشارقة ودبي لأكثر من 90% خلال عطلة عيد الفطر، في ظل الطلب القوي من الأسواق الدولية والخليجية وأيضاً السوق المحلي الذي يسهم بنسبة كبيرة من الإشغال، لافتاً إلى أن طول فترة العطلة وارتفاع أسعار تذاكر الطيران للسفر الخارجي يجعلان الفنادق والمنتجعات في الدولة الخيار المفضل أمام السياحة الداخلية لقضاء عطلة العيد في الإمارات.

ووفقاً لشركة ويجو، المتخصصة في السفر الإلكتروني، تشهد أسعار تذاكر الطيران من دولة الإمارات إلى بعض الوجهات ارتفاعاً ملحوظاً منذ بداية شهر رمضان، وتتوقع أن تستمر أسعار التذاكر للوجهات الشهيرة في الارتفاع، خاصة مع تزايد تخطيط المزيد من العائلات للسفر خلال العطلات.

إشغال قياسي

وقال وليد العوا، المدير العام لفندق «تماني مارينا»، إن الإشغال الفندقي خلال شهر رمضان هذا العام وصل إلى مستويات «استثنائية» لم يشهدها القطاع منذ سنوات طويلة، حيث ظلت نسب الإشغال فوق مستوى 80%، متوقعاً أن ترتفع إلى أكثر من 90% خلال عطلة عيد الفطر، مع توقعات ارتفاع الحجوزات من السوق المحلي والخليجي خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأوضح العوا أن تقدم شهر رمضان ليتزامن مع فصل الشتاء، والذي يمثل موسم الذروة في القطاع السياحي في دولة الإمارات، أسهم في تعزيز قدرة القطاع على المحافظة على مستويات إشغال مرتفعة خلال الشهر مستفيداً من استمرار نمو الطلب الخارجي من الأسواق الدولية بشكل طبيعي، بالإضافة إلى استقطاب شرائح جديدة من النزلاء من العائلات العربية المقيمة في أوروبا وأميركا التي تأتي لتجربة قضاء رمضان في دبي.

واعتبر العوا أن معدلات الإشغال القوية بالفنادق خلال شهر رمضان والتي فاقت التوقعات، تعكس استمرار الانتعاش السياحي الذي تشهده الدولة منذ بداية العام الجاري والزخم المتواصل في الطلب من الأسواق الدولية على الوجهة.

طلب قوي

بدوره أشار نادر غوشة، مدير عام منتجع ريو في دبي، إلى أن حجوزات الإقامة بالمنتجع خلال شهر رمضان وعطلة عيد الفطر تصل إلى حد الإشغال الكامل، مدفوعة بزخم الطلب القوي من الأسواق الدولية وخاصة من ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وبلجيكا وروسيا.

وقال غوشة إن معدلات الإشغال تحافظ على مستوياتها القياسية منذ بداية العام الجاري، متوقعاً أن تتواصل حتى شهر مايو المقبل في ظل مؤشرات الطلب القوي من الأسواق الدولية والطلب المحلي على المنتجعات الشاطئية، الأمر الذي أسهم في زيادة أسعار الإقامة بما يتراوح ما بين 15 و20%، مقارنة بأسعار الفترة المماثلة من العام الماضي.

رمضان والشتاء

من جانبه، أشار شريف مدكور مدير عام ميديا روتانا، دبي، إلى أن الحجوزات بالفندق خلال شهر رمضان هذا العام، تجاوزت بنسبة كبيرة الحجوزات المماثلة في شهر رمضان خلال الأعوام السابقة، وذلك يعود إلى توقيت رمضان هذا العام، الذي يصادف شهر مارس، والذي يعتبر الوقت الأروع للسياحة في شتاء دولة الإمارات أفضل شتاء في العالم.

وتوقع مدكور أن ترتفع نسبة الإشغال في فندق ميديا روتانا دبي، مع حلول عطلة عيد الفطر إلى مستويات عالية تتجاوز 90%، مشيراً إلى أن الإشغال القوي يتزامن أيضاً من انتعاش كبير في الطلب على المطاعم وما تقدمه من خيارات متنوعة للإفطار والسحور خلال شهر رمضان وأيضاً استعداداتها للاحتفال بالعيد عن طريق تقديم برانش العيد.

أجواء العيد

في السياق ذاته توقع فيرغال بورسيل، مدير عام فندق كوين إليزابيث 2، ارتفاع نسبة الإشغال الفندقي خلال عطلة عيد الفطر وذلك بالنظر إلى طول فترة العطلة، وهو الأمر الذي دفع إلى تصميم سلسلة من الباقات والعروض والتجارب الخاصة للنزلاء للاستمتاع بقضاء العطلة في أجواء استثنائية.

وأوضح أن فندق كوين إليزابيث 2، أكبر فندق عائم في دبي والمنطقة، يقدم تجربة إقامة استثنائية من خلال طابعه التاريخي، إذ تحمل السفينة الأسطورية المكونة من 447 من الغرف والأجنحة واستقلها عبر رحلتها الممتدة لنحو 5 عقود أكثر من مليونين ونصف مليون راكب، من بينهم سياسيون ومشاهير، قبل أن تستقر في موقعها في أكتوبر 2018 كفندق عائم يرسو بشكل دائم في ميناء راشد بدبي، مشيراً إلى أنه تم تصميم باقة إقامة العيد لتقدم تجربة لا مثيل لها، مما يسمح للضيوف بالانغماس في التراث الغني لفندق الملكة إليزابيث 2.