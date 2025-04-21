دبي الجنوب تُعلن افتتاح منشأة إكسبيديترز بالمنطقة اللوجستية



دبي (الاتحاد)

أعلنت دبي الجنوب، عن افتتاح المنشأة الجديدة لشركة إكسبيديترز في المنطقة اللوجستية بدبي الجنوب.

حضر حفل الافتتاح، محسن أحمد، المدير التنفيذي للمنطقة اللوجستية في دبي الجنوب، ومن الشركة وائل حنّا، مدير المنطقة في دبي، وكي مورالي، نائب الرئيس الأول لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وشبه القارة الهندية، وماثيو جوزيف، نائب الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتمتدّ المنشأة الجديدة على مساحة تقارب 23,200 متر مربع، حيث صمّمت لتقدم خدمات التخزين وتنفيذ الطلبات الشاملة وعمليات محطة شحن الحاويات.

وستشمل قدرات التخزين والتنفيذ في المنشأة إدارة المخزون، والتجهيز، والتصنيف، وإدارة الطلبات، وعمليات التفتيش على الامتثال، وبرامج الإرجاع، وإدارة النقل، وخدمات الالتقاط والتعبئة، فضلاً عن التفتيش ومراقبة الجودة.

وقال محسن أحمد إن منشأة إكسبيديترز الجديدة، ستقدم حلولاً لوجستية مبتكرة لتلبية الطلب المتزايد في المنطقة على خدمات اللوجستية، لافتاً إلى التزام دبي الجنوب بدعم رؤية الحكومة، التي تهدف إلى ترسيخ مكانة دبي كواحدة من أبرز المراكز اللوجستية الرائدة في العالم.

من جانبه قال وائل حنّا إن الشركة افتتحت أول فرع لها في دبي قبل أكثر من 25 عامًا، واليوم، تفتتح هذه المنشأة الجديدة المتطورة، والتي تُجسّد الالتزام الراسخ بتلبية احتياجات العملاء المتزايدة مع تعزيز الكفاءة التشغيلية.