الاتحاد للطيران تشغل طائرة «A380»على رحلاتها اليومية إلى تورنتو

أبوظبي (الاتحاد)

بدأت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات، تشغيل طائرتها الشهيرة من طراز إيرباص «A380»، على رحلات يومية إلى تورنتو، لتزيد الطاقة الاستيعابية بنسبة 31% وتفتح بذلك فصلاً جديداً في التزامها الراسخ تجاه كندا، قبيل احتفالها بالذكرى العشرين لانطلاق خدماتها إلى كندا.

واستُقبلت الطائرة العملاقة الشهيرة التابعة للاتحاد للطيران بتحية مدافع المياه في مطار تورنتو بيرسون الدولي يوم الثلاثاء 24 يونيو.

وتُقدّم هذه الخدمة المُحسّنة فخامة لا مثيل لها على متن طائرة الاتحاد الرائدة من طراز«A380» إلى الأجواء الكندية وتشمل وحدات مقصورات الدرجة الأولى الحائزة على جوائز، وجناح الإيوان، الجناح الوحيد في العالم المكوّن من ثلاث غرف في الجو، والذي يمنح الضيوف تجربة سفر استثنائية بين مطار زايد الدولي ومطار تورنتو بيرسون الدولي.

ويأتي تشغيل طائرة A380 استجابةً للطلب القوي والمتزايد على السفر بين الإمارات وكندا، لا سيما لرحلات العمل ورحلات الترفيه وزيارة الأصدقاء والأقارب.

في هذه المناسبة، صرّح آريك دي، الرئيس التنفيذي لشؤون الإيرادات والشؤون التجارية في الاتحاد للطيران: نفخر بتشغيل طائرة «A380» وتقديم تجربة سفر جديدة واستثنائية لضيوفنا المسافرين بين أبوظبي وكندا مع الاتحاد، لطالما كانت تورنتو حجر زاوية في شبكتنا في أميركا الشمالية منذ عام 2005، عندما أصبحنا أول شركة طيران من منطقة الخليج، تُشغّل رحلات جوية إلى كندا، ويعكس تشغيل طائرتنا الرائدة على هذا الخط التزامنا الراسخ تجاه السوق الكندية.