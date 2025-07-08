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اقتصاد

«خزنة» تعتمد معايير الهيئة الدولية لمراكز البيانات

خلال توقيع اتفاقية التعاون (من المصدر)
9 يوليو 2025 01:54

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «خزنة داتا سنتر»، توقيع تحالف استراتيجي مع الهيئة الدولية لمراكز البيانات «IDCA»، المُعتمدة في وضع المعايير لمنح الشهادات واعتماد الكفاءات والمؤهلات لمراكز البيانات الحديثة والبنية التحتية السحابية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
 وبموجب هذا التحالف، ستقوم الهيئة الدولية التي تتخذ من العاصمة الأميركية واشنطن مقراً لها، بمراجعة وتحليل عمليات «خزنة» وفقاً لمعاييرها العالمية المعترف بها، بما يشمل تصميم مراكز البيانات، وتقديم الخدمات، وتطبيقات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، وتنمية الكفاءات البشرية.
 وفي هذا السياق، قال حسن النقبي، الرئيس التنفيذي لشركة «خزنة داتا سنتر»: يُعد إطار العمل الذي تقدمه «الهيئة» معياراً مرجعياً على مستوى القطاع.

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