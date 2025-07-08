الإمارات الثالثة عالمياً في عدد الأبراج الشاهقة

يوسف العربي (أبوظبي)



تصدرت دولة الإمارات دول الشرق الأوسط، وحلت في المرتبة الثالثة عالمياً بعد الصين والولايات المتحدة الأميركية في عدد ناطحات السحاب والتي يزيد طول كل منها على 150 متراً، بحسب مجلس المباني الشاهقة والمساكن الحضرية «CTBUH». ووفق بيانات المركز، تمتلك الإمارات 541 ناطحة سحاب، توزعت بواقع 345 برجاً يزيد طول كل منها على 150 متراً، و159 برجاً يزيد طول كل منها على 200 متر، و37 برجاً يزيد طول كل منها على 300 متر. ولايزال برج خليفة في صدارة القائمة العالمية منذ افتتاحه في العام 2010 بطول 828 متراً، وفي العاصمة أبوظبي يتصدر «برج محمد بن راشد» أطول الأبراج في الإمارة بطول 381.2 متر.



الصين

وعالمياً، جاءت الصين في الترتيب الأول عالمياً في الأبراج الشاهقة بمجموع 4890 برجاً، توزعت بواقع 3.497 ألف برج فوق 150 متراً، و1.271 ألف برج فوق 200 متر، و122 برجاً فوق 300 متر. وحلت الولايات المتحدة الأميركية في الترتيب الثاني في مجموع الأبراج الشاهقة بمجموع 1.187 ألف برج، توزعت بواقع 909 أبراج فوق 150 متراً، و247 برجاً فوق 200 متر، و31 برجاً فوق 300 متر.



ماليزيا

جاءت ماليزيا في الترتيب الرابع بامتلاكها 398 برجاً تتوزع بواقع 319 برجاً يزيد طول كل منها على 150 متراً، و73 برجاً يزيد طول كل منها على 200 متر، و6 أبراج يزيد طول كل منها على 300 متر، تليها اليابان بـ 336 برجاً توزعت بواقع نحو 283 برجاً يفوق طول كل منها 150 متراً، و51 برجاً يفوق طول كل منها 200 متر، وبرجين بطول يزيد على 300 متر.

وحلت كوريا الجنوبية في الترتيب السادس عالمياً في امتلاك ناطحات السحاب بمجموع 368 برجاً تتوزع بواقع 281 فوق 150 متراً، و80 برجاً يفوق طول كل منها 200 متر، و7 أبراج يفوق طول كل منها 300 متر.

ووفق بيانات مجلس المباني الشاهقة والمساكن الحضرية الذي يتخذ من مدينة شيكاغو الأميركية مقراً له، جاءت كندا سابعاً بمجموع أبراج شاهقة 224 برجاً، توزعت بواقع 178 برجاً يفوق طول كل منها 150 متراً، و46 برجاً يفوق طول كل منها 200 متر، مع غياب الأبراج التي يفوق طولها 300 متر. وحلت أستراليا في الترتيب الثامن بمجموع 226 برجاً توزعت بواقع 163 برجاً يفوق طول كل منها 150 متراً، و61 برجاً يفوق طول كل منها 200 متر، وبرجين يفوق طول كل منهما 300 متراً، تليها تايلاند بمجموع 187 برجاً تتوزع بواقع 144 برجاً يفوق طول كل منها 150 متراً، و40 برجاً يفوق طول كل منها 200 متر، وثلاثة أبراج يزيد طول كل منها على 300 متر. وحلت إندونيسيا في الترتيب العاشر عالمياً على صعيد ناطحات السحاب بمجموع 193 برجاً توزعت بواقع 139 برجاً يزيد طول كل منها على 150 متراً، و52 برجاً يزيد طول كل منها على 200 متر وبرجين يزيد طول كل منهما عن 300 متراً.



«فائقة الارتفاع»

حلت الإمارات في المرتبة الثانية في قائمة الأبراج «فائقة الارتفاع» التي يزيد طول كل منها على 300 متر بمجموع 37 برجاً شاهقاً، تليها الولايات المتحدة الأميركية بـ 31 برجاً، فيما تتصدر الصين تلك الفئة بمجموع 122 برجاً.



«CTBUH»

يعد مجلس المباني الشاهقة والمساكن الحضرية «CTBUH» بمثابة مصدر المعلومات المعترف بها دولياً في هذا المجال، كما أنه الجهة المسؤولة عن التحكيم بشأن ارتفاعات المباني الشاهقة، وتحديد أطول مبنى في العالم، ويمتلك قاعدة بيانات واسعة تضم معلومات حول المباني الشاهقة التي تم أو يجري، أو من المقترح بناؤها.