الدولار حبيس نطاق ضيق وسط ترقب قرار الاحتياطي الاتحادي

تحرك الدولار في نطاق ضيق اليوم الأربعاء مع ترقب المستثمرين إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب مرشحه لمنصب سيصبح شاغرا في مجلس محافظي نظام الاحتياطي الاتحادي.

وقال ترامب أمس الثلاثاء إنه سيقرر مرشحه بحلول نهاية الأسبوع، فيما قلص بشكل منفصل البدلاء المحتملين لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) جيروم باول إلى قائمة قصيرة من أربعة مرشحين.

ولم يشهد الدولار تغيرا يذكر في أحدث تعاملات مسجلا 147.54 ين، في حين ارتفع اليورو 0.02 بالمئة إلى 1.5760 دولار. وبلغ الجنيه الإسترليني في أحدث تعاملات 1.3304 دولار.

وكانت التحركات في العملات خلال الليل محدودة.

وكانت تحركات الدولار أكثر هدوءا هذا الأسبوع، إلا أن العملة لم تتعاف بعد من الخسائر الحادة التي تكبدتها يوم الجمعة عندما سجلت أكبر انخفاض في يوم واحد بالنسبة المئوية منذ ما يقرب من أربعة أشهر بعد تقرير الوظائف المثير للقلق.

ومقابل سلة من العملات، سجل الدولار 98.76، إذ لا يزال بعيدا بعض الشيء عن ذروة يوم الجمعة البالغة 100.25 التي سجلها قبل صدور تقرير الوظائف غير الزراعية.

ولا يزال المتعاملون يتوقعون احتمالا يزيد على 90 بالمئة لخفض البنك المركزي أسعار الفائدة في سبتمبر ، مع توقع خفضها بنحو 58 نقطة أساس بحلول نهاية العام.



