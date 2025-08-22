باول يفتح الباب أمام خفض الفائدة خلال أشهر

جاكسون هول (أ ب)

فتح جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي الأميركي، أمس الجمعة، الباب على مصراعيه أمام خفض سعر الفائدة الرئيس في غضون الأشهر المقبلة، لكنه لم يشر إلى موعد اتخاذ مثل هذه الخطوة، موضحاً أن البنك المركزي سيتقدم بحذر بينما يستمر في تقييم تأثير الرسوم الجمركية وسياسات أخرى على الاقتصاد.

وقال باول إن هناك مخاطر لارتفاع البطالة والتضخم، موضحاً أن ذلك يضع الاحتياطي الاتحادي في موقف لا يحسد عليه، لأنه سيؤدي إلى خفض معدله قصير الأجل المعتاد لتعزيز عمليات التوظيف، بينما يبقي عليه مرتفعاً - أو يرفعه - للتصدي للتضخم.

وقال: إن استقرار معدل البطالة ومقاييس سوق العمل الأخرى يسمح لنا بالمضي قدماً بحذر ونحن ندرس إجراء تغييرات في سياستنا.

ويشير ذلك إلى أن الاحتياطي الاتحادي سيستمر في تقييم بيانات الوظائف والتضخم، فيما يقرر ما إذا كان سيخفض الأسعار، خلال اجتماعه المقبل في 17-16 سبتمبر المقبل. وأضاف باول: ورغم ذلك، مع وجود السياسة في منطقة تقييدية، قد تستدعي التوقعات الأساسية وميزان المخاطر المتغير تعديل سياستنا، وهي علامة مباشرة بشكل أكبر على أن باول يدرس خفض الأسعار أكثر مما أبداه في تعليقات سابقة. ولا تزال تصريحات باول تشير إلى أن الاحتياطي الاتحادي سيستمر في المضي قدماً بحذر في الأشهر المقبلة وسيتخذ قراراته بشأن الأسعار بناء على كيفية تطور التضخم والبطالة في الأشهر القادمة. وقد يسبب ذلك إحباطاً في الأسواق المالية، التي كانت تأمل في إشارات أوضح لتحركات الاحتياطي الاتحادي المقبلة.

تصريحات باول جاءت أمام منتدى جاكسون هول للبنوك المركزية بولاية وايمونج الأميركية، وهو مؤتمر يحضره نحو 100 أكاديمي واقتصادي ومسؤول من البنوك المركزية حول العالم.