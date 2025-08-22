السبت 23 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

باول يفتح الباب أمام خفض الفائدة خلال أشهر

جيروم باول
23 أغسطس 2025 00:56

جاكسون هول (أ ب)

أخبار ذات صلة
جيفرسون-وودن تنقل التألق إلى بروكسل
ترامب يترقب موقف بوتين وزيلينسكي لعقد اجتماع محتمل

فتح جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي الأميركي، أمس الجمعة، الباب على مصراعيه أمام خفض سعر الفائدة الرئيس في غضون الأشهر المقبلة، لكنه لم يشر إلى موعد اتخاذ مثل هذه الخطوة، موضحاً أن البنك المركزي سيتقدم بحذر بينما يستمر في تقييم تأثير الرسوم الجمركية وسياسات أخرى على الاقتصاد. 
وقال باول إن هناك مخاطر لارتفاع البطالة والتضخم، موضحاً أن ذلك يضع الاحتياطي الاتحادي في موقف لا يحسد عليه، لأنه سيؤدي إلى خفض معدله قصير الأجل المعتاد لتعزيز عمليات التوظيف، بينما يبقي عليه مرتفعاً - أو يرفعه - للتصدي للتضخم. 
وقال: إن استقرار معدل البطالة ومقاييس سوق العمل الأخرى يسمح لنا بالمضي قدماً بحذر ونحن ندرس إجراء تغييرات في سياستنا.
ويشير ذلك إلى أن الاحتياطي الاتحادي سيستمر في تقييم بيانات الوظائف والتضخم، فيما يقرر ما إذا كان سيخفض الأسعار، خلال اجتماعه المقبل في 17-16 سبتمبر المقبل.  وأضاف باول: ورغم ذلك، مع وجود السياسة في منطقة تقييدية، قد تستدعي التوقعات الأساسية وميزان المخاطر المتغير تعديل سياستنا، وهي علامة مباشرة بشكل أكبر على أن باول يدرس خفض الأسعار أكثر مما أبداه في تعليقات سابقة.  ولا تزال تصريحات باول تشير إلى أن الاحتياطي الاتحادي سيستمر في المضي قدماً بحذر في الأشهر المقبلة وسيتخذ قراراته بشأن الأسعار بناء على كيفية تطور التضخم والبطالة في الأشهر القادمة. وقد يسبب ذلك إحباطاً في الأسواق المالية، التي كانت تأمل في إشارات أوضح لتحركات الاحتياطي الاتحادي المقبلة.
 تصريحات باول جاءت أمام منتدى جاكسون هول للبنوك المركزية بولاية وايمونج الأميركية، وهو مؤتمر يحضره نحو 100 أكاديمي واقتصادي ومسؤول من البنوك المركزية حول العالم.

جيروم باول
مجلس الاحتياط الاتحادي
مجلس الاحتياط الاتحادي الأميركي
الاحتياطي الفيدرالي
مجلس الاحتياطي الاتحادي
مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي
أميركا
الفائدة
أسعار الفائدة
أسعار الفائدة الأميركية
سعر الفائدة
معدل الفائدة
اسعار الفائدة
آخر الأخبار
جيفرسون-وودن تنقل التألق إلى بروكسل
الرياضة
جيفرسون-وودن تنقل التألق إلى بروكسل
اليوم 09:24
رويز ينقذ سان جيرمان في «أمسية محبطة»!
الرياضة
رويز ينقذ سان جيرمان في «أمسية محبطة»!
اليوم 09:14
«التربية والتعليم» تعلن عن التوقيت الرسمي لطلبة المدارس الحكومية
علوم الدار
«التربية والتعليم» تعلن عن التوقيت الرسمي لطلبة المدارس الحكومية
اليوم 09:13
بايرن ميونيخ.. «إنذار سداسي» في «البوندسليجا»!
الرياضة
بايرن ميونيخ.. «إنذار سداسي» في «البوندسليجا»!
اليوم 09:05
تنبيه هام من «التربية والتعليم» يتعلق بساعات الدوام الرسمي
علوم الدار
تنبيه هام من «التربية والتعليم» يتعلق بساعات الدوام الرسمي
اليوم 09:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©