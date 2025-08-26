مشاريع جديدة لـ«مصدر» لنشر «الطاقة الشمسية» بالمنشآت والشركات

سيد الحجار (أبوظبي)



كشفت «إميرج»، الشركة المشتركة بين «مصدر»، ومجموعة «إي دي إف» الفرنسية، خلال الأشهر الأخيرة عن اتفاقيات جديدة مع شركات ومؤسسات تجارية وصناعية في الإمارات والسعودية، لإنشاء نظم طاقة شمسية ضمن منشآتها الخاصة، سواء بتثبيتها على الأسطح أو على الأرض.

وتأسست «إميرج» في عام2021 لتطوير حلول الطاقة الشمسية الموزعة، ونظم بطاريات تخزين الطاقة، والطاقة الشمسية خارج نطاق شبكة الكهرباء الرئيسية، والحلول الهجينة للعملاء التجاريين والصناعيين. وتُزوّد الشركة اليوم أكثر من 40 منشأة تجارية وصناعية وتعليمية وفندقية بالكهرباء النظيفة في مختلف أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي. ووقعت «إميرج» مؤخراً اتفاقية طويلة الأمد مع «مدينة مسك» لتوليد الطاقة الشمسية، وتوفير الكهرباء المستدامة على مدى السنوات العشرين القادمة، وبموجب الاتفاقية، سيتم تطوير محطة طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة 621 كيلوواط عند الذروة على أسطح مظلات مواقف السيارات ومبانٍ أخرى في مدينة مسك، الواقعة في شمال غرب الرياض.

وأعلنت «إميرج» الشهر الماضي توقيع مذكرة تفاهم مع مصرف الإمارات للتنمية، تهدف إلى استكشاف فرص التعاون في تطوير وتمويل مشاريع الطاقة الشمسية في دولة الإمارات.



محطة سنا

وخلال شهر يونيو الماضي، تم تدشين «سنا» أول محطة للطاقة الشمسية في إمارة الشارقة، وتمتد على مساحة 850 ألف متر مربع، وبقدرة إنتاجية تبلغ 60 ميغاواط، وذلك في مجمع الصجعة للغاز.

وتشرف مؤسسة نفط الشارقة الوطنية على مشروع محطة الطاقة الشمسية، بالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، وشركة «إميرج»، التي ستقوم بإدارة وتشغيل المشروع بموجب اتفاق الطرفين.



تخزين الطاقة

وخلال شهر مايو الماضي، أعلنت «إميرج» توقيع اتفاقية مع «توربوتيم»، الشركة المتخصصة في حلول الطاقة ومقرها دولة الإمارات، لتطوير مشروع جديد للطاقة الشمسية مزود بنظام بطاريات لتخزين الطاقة في منشأة شركة «توربوتيم» بإمارة رأس الخيمة.

وسيتضمن المشروع نظاماً للطاقة الشمسية الكهروضوئية على السطح بقدرة إجمالية تبلغ 1.52 ميجاواط، مزود بنظام بطاريات لتخزين الطاقة بقدرة 5 ميجاواط ساعة.

وسيضم المشروع محطتين هجينتين متطابقتين، تولّد كل واحدة منهما 763 كيلوواط من الطاقة الشمسية على السطح، بالإضافة إلى تخزين 2.5 ميجاواط ساعة من الطاقة.



خفض الانبعاثات

وأعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، بالتعاون مع الشركة الوطنية للتبريد المركزي، وشركة «إميرج»، يونيو الماضي، تدشين مشروع جديد لإدخال الطاقة الشمسية ضمن مزيج الطاقة لدى شركة «تبريد»، حيث سيتم إدخال الطاقة الشمسية لتشغيل البنية التحتية للتخزين الحراري ومضخات المياه المبردة في اثنتين من محطات تبريد المناطق التي تعمل على تبريد مرافق الوزارة.

وفي مارس 2024، تم توقيع اتفاقية شراكة لإنشاء محطتين للطاقة الشمسية الكهروضوئية، تضمنت تركيب حوالي أربعة آلاف لوح لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بسعة 2.4 ميغاواط، بما يسهم في تقليل الاعتماد على شبكة الكهرباء، والحد من انبعاث حوالي 2600 طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، علماً بأنه سيتم تشغيل المحطات لمدة 25 عاماً.



حلول متكاملة

وأعلنت شركة النهدي الطبية، أكبر سلسلة صيدليات للبيع بالتجزئة في المملكة العربية السعودية، مؤخراً شراكة جديدة مع «إميرج»، حيث تهدف هذه الشراكة إلى تطوير نظام طاقة شمسية بقدرة 3 ميجاوات من خلال تركيب ألواح شمسية على سطح مركز التوزيع (إمداد).

وستمتد الاتفاقية بين النهدي و«إميرج» على مدى 15 عاماً، تلتزم فيها «إميرج» بتقديم حل متكامل وشامل لمشروع الطاقة النظيفة، بما يتضمن التمويل والتصميم والمشتريات والإنشاء والتشغيل والصيانة طوال مدة الاتفاقية، وسيساعد استخدام مركز التوزيع (إمداد) لألواح الطاقة الشمسية في تجنب إطلاق أكثر من 3000 طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، مما يسهم في إزالة الكربون من عمليات النهدي اللوجستية المركزية، وتحقيق نتائج بيئية أفضل لمنظومة أعمال النهدي، حيث سيعادل خفض الانبعاثات المحققة مما يساوي استهلاك الكهرباء لـ 625 منزلاً لمدة عام واحد.

وأعلنت شركة التنمية الغذائية، العام الحالي، عقد شراكة جديدة مع شركة «إميرج»، لتطوير محطة طاقة شمسية بقدرة 3 ميجاوات في منشآت شركة «التنمية» في «حرض». كما وقّعت شركة الأندلس العقارية اتفاقية مع «إميرج»، تقوم بموجبها «إميرج» بتطوير نُظم طاقة شمسية ضمن ثلاثة عقارات تجارية رئيسة لشركة الأندلس في مدينتي الرياض وجدة.



منشآت متطورة

وعلى هامش فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة يناير الماضي، وقّعت «إميرج» مذكرة تفاهم مع «أدنوك للغاز الحامض» لاستكشاف فرص الاستفادة من الطاقة الشمسية في حقل شاه للغاز، كما وقعت اتفاقية مع «بايبتك»، الرائدة في ابتكارات حلول ثني الأنابيب الحارة، لتطوير نظام طاقة شمسية مثبّت على سطح منشآتها المتطورة في مدينة خليفة الصناعية (كيزاد).

كما دشّنت «إميرج» محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 1.8 ميجاواط، ضمن منشأة تابعة لشركة «كوكا-كولا الأهلية للمشروبات» في العين.

وضاعفت «إميرج» العام الماضي القدرة التشغيلية لمحطات الطاقة الشمسية، التي تديرها ثلاث مرات لتصل إلى 30 ميجاواط، مقارنة بـ 10 جيجاواط في العام السابق، مما يوفر كهرباء نظيفة لـ 38 منشأة تجارية وصناعية وتعليمية وفندقية في مختلف أنحاء دولة الإمارات.

ووقّعت «إميرج» عقوداً لتطوير مشاريع للطاقة الشمسية بقدرة إجمالية تبلغ 147 ميجاواط، مما يعكس نمواً كبيراً في مشاريع الشركة المخطّط لها، وإمكانية تحقيق عوائد إضافية بمجرد تشغيل هذه المشاريع.

وأعلنت «أدنوك للتوزيع» يناير الماضي، إطلاق المرحلة الثانية من مشروع تزويد محطات الخدمة في إمارة أبوظبي بالطاقة النظيفة، من خلال تركيب ألواح توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، وذلك بالتعاون مع شركة «إميرج».



استثمارات متنوعة

أعلنت «إميرج» مؤخراً تشغيل مشروعين مهمين للطاقة الشمسية الكهروضوئية في جزيرة «ياس»، يقعان ضمن حلبة مرسى ياس و«ياس باي ووترفرونت»، وبقدرة 1 ميجاواط.

ووقّعت «إميرج» مؤخراً اتفاقية لتطوير محطة طاقة شمسية كهروضوئية، بقدرة 3 ميجاواط على أسطح منشآت «إيه جيه لصناعة الأنابيب الفولاذية». كما وقّعت في سبتمبر الماضي اتفاقية مع مدرسة الجالية الأميركية بأبوظبي، لتنفيذ مشروع طاقة شمسية بقدرة 1 ميجاواط عند الذروة، ويتضمن المشروع تركيب 1380 وحدة شمسية.