«مير» تحصل على حصرية إدارة برنامج السلع الغذائية للمواطنين

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «مجموعة مير» عن تعزيز شراكتها القائمة مع دائرة البلديات والنقل في أبوظبي من خلال توقيع اتفاقية حصرية لإدارة برنامج السلع الغذائية للمواطنين على مستوى إمارة أبوظبي.

وبموجب هذه الاتفاقية، ستدير مجموعة مير حصرياً هذا البرنامج من خلال ذراعها الرائدة في قطاع التجزئة «أدكووب».

ومن خلال تخصيص أكثر من 50 منفذاً للبيع لتوفير هذه السلع الغذائية، إلى جانب أنظمة تقنية متقدمة وقدرات لوجستية متكاملة، تضمن المجموعة التوفر الدائم للسلع الأساسية مثل الأرز والدقيق والهريس. كما ستقدم مجموعة مير خيارات غذائية صحية بإنتاج محلي وبأسعار مخفضة، وذلك من خلال توفير الخدمة عبر بوابة برنامج السلع المدعومة على المنصة الرقمية «تم» لتسهيل عمليات التسجيل والشراء والمتابعة.وانطلاقاً من التزامها بتوفير تجربة خدمات متكاملة للعملاء، ستتيح مجموعة مير خدمات التوصيل المنزلي في جميع مناطق إمارة أبوظبي، في خطوة تعكس اهتمامها بتقديم خدمات متميزة وتجربة رقمية مبتكرة تدعم رفاهية المجتمع.

ومن جهته قال نهيان حمد العامري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة مير: تمثل هذه الشراكة الحصرية علامة فارقة في مسيرة مجموعة مير، إذ تجسد التزامنا الراسخ بدعم الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 وترسيخ مكانتنا كشريك وطني موثوق، ومن خلال الارتقاء بشراكتنا مع دائرة البلديات والنقل إلى مستوى الحصرية، نؤكد التزامنا بتقديم تجربة حديثة وميسّرة للمواطنين، ويعزز البرنامج توفر السلع الأساسية بأسعار مخفضة، بالتوازي مع تقوية سلاسل التوريد المحلية وتمكين الموردين، كما نتطلع إلى أن تسهم هذه الاتفاقية في رفع مستوى التفاعل مع العملاء عبر شبكة المنافذ المخصصة ودفع مسار النمو للمجموعة، بما يضمن تحقيق القيمة المستدامة لمساهمينا على المدى الطويل.