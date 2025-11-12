الذهب يرتفع مدعوماً بضعف الدولار

ارتفع الذهب لليوم الرابع على التوالي اليوم الأربعاء مدعوماً بتراجع الدولار وتوقعات بأن إنهاء الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة وتدفق البيانات الاقتصادية سيعززان الرهانات على خفض أسعار الفائدة الأميركية الشهر المقبل.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 4142.70 دولار للأوقية بحلول الساعة 0012 بتوقيت جرينتش، بعدما سجل أعلى مستوى له منذ 23 أكتوبر أمس الثلاثاء.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.8 بالمئة إلى 4149.20 دولار للأوقية.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 51.29 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1583.10 دولار، فيما استقر البلاديوم عند 1443.56 دولار.