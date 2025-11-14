السبت 15 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«غرفة أم القيوين» تبحث التعاون الاقتصادي مع كازاخستان

«غرفة أم القيوين» تبحث التعاون الاقتصادي مع كازاخستان
14 نوفمبر 2025 20:16

 
أم القيوين (الاتحاد)
بحث خلفان أحمد مسفر، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أم القيوين، وألماز تاسبولا، القنصل العام لجمهورية كازاخستان لدى الدولة، آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري وتعزيز العلاقات التجارية بين إمارة أم القيوين وجمهورية كازاخستان.
وناقش الجانبان، خلال اللقاء الذي عقد في مقر الغرفة، سبل تطوير العلاقات الاقتصادية وتبادل الخبرات والفرص الاستثمارية بين الجانبين، إلى جانب استعراض المجالات الواعدة في قطاعات التجارة والصناعة والسياحة والخدمات، كما جرى بحث المبادرات المشتركة التي من شأنها تعزيز التواصل بين مجتمع الأعمال ودعم الخطط المستقبلية ذات الاهتمام المشترك.
وأكد الجانبان حرصهما على توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري، ومواصلة التنسيق بين المؤسسات المعنية في كل من أم القيوين وكازاخستان، بما يسهم في بناء شراكة اقتصادية مستدامة ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون في المشاريع التنموية والاستثمارية.
حضر اللقاء، سعيد العظم، عضو مجلس إدارة الغرفة، وأحمد عبيد آل علي، مدير عام الغرفة، والشيخة بدور بنت عبدالله المعلا، مدير مكتب الاتصال المؤسسي الحكومي، إلى جانب الوفد المرافق للقنصل العام.

الغرفة
