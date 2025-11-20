2.7 تريليون درهم تجارة الإمارات غير النفطية خلال 9 أشهر بنمو 24.6%

دبي (الاتحاد)

واصلت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات تحقيق معدلات نمو قياسية لتقترب من 2.7 تريليون درهم (728 مليار دولار) في الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 بزيادة 24.6% مقارنة مع الفترة ذاتها من 2024، وهو ما يعد واحداً من أعلى معدلات النمو الفصلية، على أساس سنوي، في تاريخها.

ولامست قيمة التجارة غير النفطية حاجز التريليون درهم خلال 3 أشهر فقط (أي في الربع الثالث من 2025، وتحديداً في الفترة من بداية يوليو وحتى نهاية سبتمبر 2025)، وذلك لأول مرة في تاريخ الدولة. وكان إجمالي قيمة لتجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات في نهاية النصف الأول من العام الجاري قد سجل 1.7 تريليون درهم.

ثاني الزيودي



وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها الدولية بوابة لتسهيل التدفقات التجارية حول العالم، بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، ودعمها ومتابعتها لاستراتيجية توسيع شبكة الشركاء التجاريين والاستثماريين للدولة من خلال برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي جرى إعلانه في سبتمبر 2021، وتم تحت مظلته التوصل إلى 32 اتفاقية، دخلت 13 منها حيز التنفيذ حتى الآن.

وقال معاليه إن هذه المكانة العالمية المرموقة لدولة الإمارات باعتبارها شريكاً تجارياً واستثمارياً موثوقاً للاقتصادات الكبرى حول العالم، انعكس إيجابياً على ازدهار التجارة غير النفطية للدولة التي واصلت مسارها الصاعد الذي كانت قد بدأته قبل سنوات، محققةً في نهاية سبتمبر الماضي قفزات نوعية تاريخية، سواء من حيث معدلات النمو الإجمالية أو من حيث النمو في صادرات السلع غير النفطية وعمليات إعادة التصدير أو غيرها من مكونات التجارة الخارجية غير النفطية للدولة.

وأضاف معالي الزيودي: «الرؤية الاستشرافية لقيادتنا الرشيدة بالمزيد من الانفتاح على العالم تجارياً واستثمارياً كانت حافزاً رئيسياً للمسار الصاعد الذي تشهده التجارة الإماراتية غير النفطية خلال السنوات الأخيرة، حيث جعلها أكثر وصولاً ونفاذاً إلى أسواق يعيش فيها نحو 3 مليارات مستهلك».

وأشار معاليه إلى أن اتساع شبكة الشركاء التجاريين لدولة الإمارات عبر برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، ساهم بشكل ملحوظ في الازدهار القياسي المتواصل للتجارة الخارجية غير النفطية، مع استمرار نمو التجارة الثنائية مع الدول الشريكة للإمارات في هذه الاتفاقيات.



نمو الصادرات

وأرجع معالي الزيودي هذه الزيادة القياسية في تجارة الدولة إلى استمرار النمو في الصادرات غير النفطية التي ارتفعت مساهمتها إلى 21.7% من التجارة الإماراتية غير النفطية خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025 مقارنة مع 18.9% في 2024.

وبلغت الصادرات الإماراتية غير النفطية 579.4 مليار درهم خلال أول تسعة أشهر من 2025، بنسبة نمو تجاوزت 42.6% مقارنة مع الفترة ذاتها من 2024، وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف قيمة الصادرات خلال عام 2019، ما يؤكد نجاح خطط توسيع شبكة الشركاء التجاريين للدولة عبر برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تم الإعلان عنه في سبتمبر 2021، كما يؤكد أيضاً استمرار الدولة في جني ثمار استراتيجيات تنويع الاقتصاد الوطني، والتوسع في القطاع الصناعي.

وحققت الصادرات غير النفطية مع أهم 10 شركاء تجاريين للدولة نمواً بنسبة 50.4%، وبقية الدول زيادة بنسبة 28%، وذلك خلال أول 9 أشهر من 2025 مقارنة مع الفترة ذاتها من 2024. وبالنسبة لأهم وجهات الصادرات الإماراتية غير النفطية، سجلت تايلاند أعلى نمو بنسبة 426%، تلتها سويسرا بنسبة 231%، ثم هونج كونج بنسبة 81%. وكانت الذهب والمجوهرات والألمنيوم والسجائر أهم صادرات الدولة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025، وحققت السلع الرئيسة الـ 10 الأهم نمواً بنسبة 63.7% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من 2024.

وقال معاليه إن بيانات التجارة غير النفطية في الأشهر الـ 9 الأولى من 2025 تؤكد أن دولة الإمارات عززت مكانتها شريكاً موثوقاً للاقتصادات العالمية الكبرى، حيث زادت تجارتها الخارجية غير النفطية بنسبة 27.4% مع أهم 10 شركاء تجاريين، وسجلت نمواً بنسبة 22.2% مع بقية الدول خلال الفترة من أول يناير إلى نهاية سبتمبر 2025 مقارنة مع الفترة ذاتها من 2024. وبالنسبة لأهم الشركاء التجاريين، شهدت التجارة الخارجية للدولة نمواً مع سويسرا بنسبة 129%، وهونغ كونغ بنسبة 47%. وكانت الذهب والهواتف والسيارات والمصوغات الذهبية والألماس أهم سلع تجارة الدولة خلال الـ 9 أشهر الأولى من 2025، وتساهم السلع الرئيسة الـ 10 الأهم بما نسبته 62.1% من تجارة الإمارات السلعية غير النفطية، وقد حققت نمواً بنسبة 33.2%.



إعادة التصدير

ونوه معالي الزيودي باستمرار الزخم في عمليات إعادة التصدير، إذ بلغت قيمتها 597.7 مليار درهم منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية سبتمبر الماضي، بنسبة نمو 15% مقارنة مع الفترة نفسها من 2024، وقد حققت عمليات إعادة التصدير لأهم 10 شركاء نمواً بنسبة 14.2%، وبقية الدول نمواً بنسبة 15.6%. وشهدت عمليات إعادة التصدير نمواً ملحوظاً مع أهم الشركاء التجاريين للدولة، وهم السعودية والعراق والهند، وكانت أعلى نسبة نمو من نصيب السعودية مسجلة 47%. وكانت أجهزة الهاتف والألماس والسيارات أهم سلع إعادة التصدير، إلا أن أجزاء الطائرات والمصوغات الذهبية والشاحنات سجلت نسب النمو الأكبر. وحققت أهم 10 سلع معاد تصديرها نمواً بنسبة 21% وبقية السلع 5.8%.

وأشار معالي ثاني الزيودي إلى أن واردات الدولة من السلع غير النفطية زادت بدورها خلال أول 9 أشهر من 2025، حيث تتم إعادة تصدير نسبة منها للخارج بنسبة 22.8% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من 2024، مسجلةً 1.5 تريليون درهم، وسجلت واردات الإمارات من أهم 10 شركاء نمواً بنسبة 22.5% وبقية الدول 23.1%. ونمت واردات الإمارات من معظم الأسواق الرئيسية خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025 مقارنة مع الفترة ذاتها من 2024، وسجلت الواردات من تركيا 26% وفيتنام 23%.

وكانت أهم السلع المستوردة هي الذهب وأجهزة الهاتف والسيارات، وسجلت أهم 10 سلع نمواً بنسبة 29.8% وبقية السلع 13.2%.