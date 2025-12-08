«مدن» تطلق مشروع «بشاير» في جزيرة الحديريات





أبوظبي(الاتحاد)

أعلنت «مدن»، إطلاق مشروع «بشاير» الجديد، أول مجتمع سكني مطل على الواجهة البحرية في جزيرة الحديريات، وشاطئ البطين، والأفق العمراني لمدينة أبوظبي.

ويتضمن المشروع 157 فيلا فاخرة، إضافة إلى 330 شقة سكنية ووحدات «بنتهاوس»، كما يشمل المشروع ممشى بطول 3.5 كيلومتر على الواجهة المائية مع أرصفة للمشاة، ما يعزز الطابع الاستثنائي الذي تتميز به جزيرة الحديريات. ويضم المشروع مركزاً مجتمعياً متكاملاً تحيط به المساحات الخضراء، ويشتمل على مسبح إنفينيتي، ومرافق رياضية، وملعب للأطفال.

وأكد بيل أوريجان، الرئيس التنفيذي لمجموعة مدن القابضة أن إطلاق مشروع «بشاير» يشكّل خطوة هامة ضمن رؤية المجموعة لتطوير جزيرة الحديريات، ويجسّد التزامها المستمر بإنشاء مجتمعات سكنية استثنائية تتوافق مع أعلى معايير التميّز العالمية. ويقدّم المشروع أسلوب حياة فريداً على الواجهة البحرية في جزيرة الحديريات، ما يعزز مكانتها كإحدى الوجهات الرائدة، والأكثر جاذبية في أبوظبي.

من جانبه، قال إبراهيم المغربي، الرئيس التنفيذي لشركة «مدن العقارية»: «يأتي إطلاق مشروع«بشاير» كأول مجتمع سكني مطل على الواجهة البحرية في جزيرة الحديريات، انطلاقاً من حرصنا على تمكين المشترين من الأفراد والمستثمرين الباحثين عن مشاريع عقارية مبتكرة في مواقع استراتيجية وذات قيمة طويلة الأمد من امتلاك وحدات سكنية فائقة الفخامة، بتصاميم ومساحات متنوعة على الواجهة البحرية للجزيرة».