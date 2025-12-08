الأربعاء 10 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

«مدن» تطلق مشروع «بشاير» في جزيرة الحديريات

«مدن» تطلق مشروع «بشاير» في جزيرة الحديريات
8 ديسمبر 2025 13:44



أبوظبي(الاتحاد)

أعلنت «مدن»، إطلاق مشروع «بشاير» الجديد، أول مجتمع سكني مطل على الواجهة البحرية في جزيرة الحديريات، وشاطئ البطين، والأفق العمراني لمدينة أبوظبي.

ويتضمن المشروع 157 فيلا فاخرة، إضافة إلى 330 شقة سكنية ووحدات «بنتهاوس»، كما يشمل المشروع ممشى بطول 3.5 كيلومتر على الواجهة المائية مع أرصفة للمشاة، ما يعزز الطابع الاستثنائي الذي تتميز به جزيرة الحديريات. ويضم المشروع مركزاً مجتمعياً متكاملاً تحيط به المساحات الخضراء، ويشتمل على مسبح إنفينيتي، ومرافق رياضية، وملعب للأطفال.

