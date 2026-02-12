«إنفستوبيا» تُعلن عن شركائها الاستراتيجيين لعام 2026



أبوظبي (الاتحاد)

نظمت «إنفستوبيا» فعالية «إنفستوبيا - الشركاء» في أبوظبي اليوم، والتي شهدت الإعلان عن إطلاق نسختها الخامسة «إنفستوبيا 2026» في أبوظبي تحت شعار «خلق الفرص في عصر اقتصادي جديد» خلال الفترة من 31 مارس إلى 2 أبريل من العام الحالي، حيث تستهدف هذه النسخة استقطاب قطاع عريض من القادة والوزراء والمسؤولين الحكوميين ورواد الأعمال والمستثمرين وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم.

وشهدت فعالية «إنفستوبيا - الشركاء» الإعلان عن تولي معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، منصب الرئيس المشارك لمجلس أمناء «إنفستوبيا»، ومحمد عبدالرحمن الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار، منصب رئيس إنفستوبيا، وذلك في خطوة تعكس الحوكمة الجديدة لإنفستوبيا، وتعزيز الاستفادة من الخبرات الإماراتية القوية لتعزيز فرص الاستثمار والتوسع في القطاعات الاقتصادية الحيوية والمتقدمة، وبما يعزز التواصل بين القطاعين الحكومي والخاص، ويدعم تحقيق رؤية ومستهدفات «إنفستوبيا»، والرامية إلى ترسيخ مكانة الإمارات كمركز عالمي للاقتصاد الجديد.

وقال معالي محمد السويدي، وزير الاستثمار، والرئيس المشارك لمجلس أمناء «إنفستوبيا»: يمثّل هذا اليوم بداية فصلٍ جديد في مسيرة «إنفستوبيا»، مع اعتمادها كمنصةٍ مشتركةٍ بين وزارة الاستثمار ووزارة الاقتصاد والسياحة، وقد أدّت «إنفستوبيا» دوراً محورياً في تعزيز منظومة الاستثمار في دولة الإمارات، وأرست مكانتها منصةً عالميةً للحوار وبناء الشراكات».

وأضاف معاليه: خلال السنوات الماضية، جمعت آلاف المشاركين، وساهمت في إبرام أكثر من أربعين اتفاقية شراكة ومذكرة تفاهم في قطاعات الاقتصاد الجديد، إلى جانب دورها في ربط رؤوس الأموال العالمية بالفرص ذات الإمكانات العالية.

وتابع معاليه: في ظل هذا النهج الاستراتيجي التعاوني الجديد، تتعزّز مواءمة أولوياتنا الاستثمارية والاقتصادية بصورة أوثق، بما يعزّز مكانة دولة الإمارات وجهةً عالميةً رائدةً للاستثمار، ويرسّخ في الوقت ذاته دور «إنفستوبيا» بوصفها محفّزاً للشراكات العالمية.

من جانبه، توجه معالي عبدالله بن طوق، وزير الاقتصاد والسياحة، الرئيس المشارك لمجلس أمناء إنفستوبيا، بالتهنئة لمعالي محمد السويدي ومحمد الهاوي على توليهما منصبيهما الجديدين في «إنفستوبيا»، مؤكداً معالي بن طوق أن وزارة الاستثمار تمثل شريكاً رئيسياً في دعم حضور «إنفستوبيا» على المستوى العالمي، وتعزيز بناء الشراكات الحيوية والمثمرة بالتعاون مع الحكومات ومجتمعات الأعمال.

وقال معالي عبدالله بن طوق: يشهد العالم تحولات مستمرة في تدفقات رأس المال وتغيرات اقتصادية متواصلة، ومن هذا المنطلق، نحرص من خلال «إنفستوبيا» على مواصلة استشراف اتجاهات الاستثمار المستقبلية على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتعزيز جاذبية الإمارات للمستثمرين ورجال الأعمال من خلال الاستفادة من مقومات بيئة الأعمال في الدولة والممكنات المتاحة للاستثمار، بما يرسّخ مكانة الإمارات كوجهة عالمية للأعمال والاقتصاد الجديد.

من جانبه، قال حمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة إيدج: إن النمو الاقتصادي الذي تشهده دولة الإمارات واتساع حضورها على الساحة العالمية، تقوده قيادات تدرك تماماً أهمية الحوار الدولي والشراكات الاستراتيجية، وبصفتها لاعباً وطنياً في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والصناعات الدفاعية، تستفيد إيدج من منصات مثل إنفستوبيا التي توفّر بيئات أعمال محفّزة في أسواق رئيسية، تتيح للجهات الوطنية استكشاف وتعزيز فرص الاستثمار الاستراتيجي داخل الدولة وخارجها، والاستفادة الكاملة من تنوع حلولنا وقدراتنا الإنتاجية ومنظوماتنا المتطورة.

وتركز «إنفستوبيا 2026» على ثلاثة مسارات رئيسية تشمل ريادة الأعمال والشركات الناشئة، والاقتصاد الجديد والشراكات، ورأس المال العالمي وتدفقاته، من خلال جلسات حوارية وورش عمل متخصصة تغطي الابتكار، الذكاء الاصطناعي، التمويل المؤثر، والتقنيات المستقبلية.

إضافة إلى ذلك كشفت الفعالية عن قائمة أسماء شركاء إنفستوبيا الاستراتيجيين خلال العام الجاري، وتشمل: إنوفو جروب، ومجموعة إيدج، وسكاي كابيتال، وفيون، وبنك أبوظبي التجاري، وبي تي إيه فاينانشالز، وواحة دبي للسيليكون، وكليكل، وبنك ويو، وهب 71، وبيور هيلث، وستاندرد تشارترد، والداو، والصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية – مجرى، ومجموعة «إن جي 9» القابضة، وسولاكس، وإي إم سي.

وشهدت الفعالية جلسة حوارية وزارية حول الرؤى والتوجهات الجديدة لإنفستوبيا ودورها في تحفيز الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الحيوية والمستدامة، وتمكين رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة، وتحفيز الابتكار.

وسلطت جلسة أخرى ضمن الفعالية الضوء على الدور الحيوي ل «إنفستوبيا» في استقطاب المستثمرين ورؤوس الأموال.