بنوك محلية تتوسع في طرح خيارات استثمارية بالمعادن الثمينة

حسام عبدالنبي (أبوظبي)



توسعت بنوك عاملة في الدولة في طرح خيارات استثمارية في المعادن الثمينة، استجابة للطلب المتزايد من العملاء على خيارات استثمارية متنوعة لا تتأثر بتقلبات الأسواق.

وأتاحت بنوك محلية مؤخراً لعملائها الاستثمار في الفضة ضمن استراتيجيتها للمعادن الثمينة، وذلك بعد طرح حساب مصرفي للاستثمار في الذهب، وبحيث يمكن للعملاء سهولة الوصول إلى الفضة المادية لكل من المستثمرين الأفراد وذوي الملاءة المالية العالية الذين يبحثون عن مجموعة أوسع من الخيارات الاستثمارية.

وحسب رصد أجرته «الاتحاد» لمنتجات الاستثمار في الفضة فإنه يمكن للعملاء الاستثمار في حسابات الذهب والفضة التي طرحتها البنوك بدءاً من 0.1 أونصة (الأونصة تعادل 31.104 جرام من الذهب والفضة)، كما يمكن الاستثمار عبر شراء السبائك الفضية بفئات أوزان 100 و250 و500 و1000 جرام، حيث يتم إنتاج هذه السبائك وفقاً للمعايير الدولية المعترف بها، وتتوافر بفضة عالية النقاء بدرجة (999.0 و999.9)، ما يضمن جودة المنتج.

وأفادت البنوك بأن الشراء يتم بالسعر اليومي السائد للفضة (على أساس الجرام) الذي يحدده البنك بناء على سعر الفضة الدولي السائد في تاريخ استثمار مقدم الطلب.

وأشارت إلى أن منتج الاستثمار في الفضة يتوافر عبر القنوات المصرفية المعتمدة، ويتميز بشفافية الأسعار المرتبطة بمعايير الفضة العالمية، ومصادر موثوقة بمعايير نقاء معتمدة، وشهادات معتمدة من البنك، وتجربة رقمية سلسة للعملاء.

وأكدت البنوك أن خدمة الاستثمار في السبائك الفضية، تأتي كخطوة تالية بعد نجاح طرح منتج الاستثمار في السبائك الذهبية، وتعكس الطلب المتزايد على فئات الأصول البديلة بين العملاء الأفراد وذوي الملاءة المالية العالية في دولة الإمارات.

وأوضحت أن طرح سبائك فضية تحمل العلامة التجارية للبنك تمثل المرحلة التالية من استراتيجية المعادن الثمينة، بما يوسع مجال المشاركة في هذا القطاع ويعزز دوره الإقليمي الرائد في منتجات المعادن الثمينة المدعومة من البنوك، منوهه بأن هذه المبادرة تأتي في ظل الزخم القوي الذي شهدته أسعار الفضة مؤخراً في الأسواق، مدفوعاً بجاذبيتها كملاذ آمن.

وأرجعت البنوك طرح منتجات الاستثمار في المعادن الثمينة إلى أنها تظل احتياطيات قيّمة تتجاوز وتصمد أمام تقلبات السوق، وتعد الوسيلة الاستثمارية المناسبة للأفراد والمستثمرين الذين يبحثون عن تنويع أصول محفظتهم الاستثمارية من خلال قيمة عالمية تتصف بالأمان السيادي.

وقالت البنوك، إن شراء سبائك الفضة سيتم بسعر السوق في الوقت الفعلي، مع إتاحة إمكانية الاحتفاظ بسبائك الفضة في مكان آمن. وأضافت أنه يمكن لجميع الأفراد زيارة أقرب فرع للبنك والحصول على شهادة فضة رقمية بكمية الفضة التي تم شراؤها، ومن ثم اختيار استلام الفضة الفعلية أو استرداد قيمة شهادات الفضة أو طلب القيمة النقدية لشهادات الفضة وإيداعها في الحساب المصرفي.



رسوم وتكاليف

عن الأمان عند شراء سبائك الفضة (بصيغة رقمية) أفادت البنوك بأنه يجب أن يتم دعم كل استثمار في الفضة بسبائك الفضة العينية غير المخصصة المحتفظ بها لدى البنك أو لدى أي جهة أخرى يحددها البنك وفقاً لتقديره المنفرد من وقت لآخر. وأوضحت أنه فيما يخص الرسوم والتكاليف فإن مقدم طلب شراء السبائك يوافق على دفع الرسوم والتكاليف المتعلقة بالاستثمار في الفضة، مثل رسوم الحفظ والتأمين السنوية ورسوم الاسترداد ورسوم التسليم (إن وجدت)، والتي سيتم خصمها من حساب مقدم الطلب وقت الاسترداد.

وحسب قائمة الرسوم والتكاليف فإن رسوم الاستحواذ على سبائك الفضة تكون بواقع مبلغ وقدره 0.1575 درهم على كل جرام من الفضة، أما رسوم الترتيب فتكون بنسبة تصل لغاية 2.1% تطبق على مبلغ التسوية للفضة كما قد يحددها البنك وُُيخطر بها، ويتم تطبيق رسوم الحفظ والتأمين عند استرداد استثمار الفضة وفقاً لعدد سنوات الاستثمار فإذا كان الاستثمار لمدة تقل عن 5 سنوات تكون الرسوم 0.315% سنويا من سعر الفضة، أما إذا كان الاستثمار لمدة تزيد عن 5 سنوات فتكون رسوم الحفظ والتأمين بنسبة 1.05% سنوياً من سعر الفضة. أما رسوم الاسترداد فتكون بنسبة 0.525% من سعر الفضة الذي يحدده البنك في وقت الاسترداد أو أي سعر آخر يحدده البنك وُُيخطر به من وقت لآخر. وتكون رسوم الاستلام بمقدار 78.75 درهم أو سعر آخر من هذا القبيل يحدده البنك ويخطر به من وقت لآخر. كما تعتمد رسوم التسليم على موقع عنوان التسليم الخاص بمقدم الطلب.



شهادات الفضة

ذكرت البنوك أنه يمكن للعملاء الاطلاع على شهادات الفضة من خلال ميزة التحقّق الجديدة حيث يمكن العثور على رقم الشهادة الخاصة بالعميل خلف بطاقة التغليف الخاصة بسبيكة الفضة، ثم إدخال رقم الشهادة في نموذج البحث، وتالياً تظهر جميع تفاصيل الشهادة بحيث يتمكن المستثمر من عرض تفاصيل الشهادة وتنزيلها. وأكدت أنه يمكن الاستثمار وشراء سبائك الفضة (بصيغة رقمية) عبر التطبيق الخاص بالبنك إذ يتاح للعميل اختيار الوزن وعيار الفضة الذي يرغب بالحصول عليه وتأكيد طلب الشراء، مبينة أن استرد قيمة سبيكة الفضة يتم بكل بسهولة من خلال التطبيق الإلكتروني حيث يتم إيداع القيمة في حساب العميل بشكل فوري.