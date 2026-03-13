«بيوت» و«دوبيزل»: استقرار التداولات والأسعار أثبت نضج ومتانة القطاع العقاري في الإمارات

دبي (الاتحاد)

كشفت البيانات الحديثة الصادرة عن منصتي «بيوت» و«دوبيزل» عن صورة آنية لحركة السوق الرقمية في دولة الإمارات، فبعد تباطؤ أولي في النشاط تزامن مع التطورات الإقليمية الأخيرة، بدأت مستويات التفاعل في مختلف الفئات بالتعافي خلال أيام قليلة فقط، ما يعكس متانة السوق وقوة الأسس الاقتصادية التي يقوم عليها الاقتصاد الإماراتي.

ويُعد سلوك المشترين المحتملين للعقارات من أبرز المؤشرات المبكرة على تعافي السوق.

ويعكس هذا التعافي السريع مستوى الثقة الذي يتمتع به السوق العقاري في الدولة، إضافة إلى الدور المحوري الذي تلعبه المنصات الرقمية في رصد تحولات توجهات المستهلكين في الوقت الفعلي.

ومن اللافت أن هذا التعافي يحدث خلال شهر رمضان، وهي فترة تشهد فيها السوق العقارية عادةً تباطؤاً نسبياً نتيجة التغيرات الموسمية في سلوك المستهلكين، ما يجعل الأداء الحالي ضمن نطاق الأنماط الطبيعية للسوق.

وتعكس بيانات الأسعار بدورها درجة نضج واستقرار سوق العقارات في الإمارات، فقد حافظت أسعار البيع والإيجار على استقرارها خلال الفترة المرصودة دون تسجيل أي تقلبات استثنائية.

واستمرت أسعار بيع العقارات، سواء في المشاريع على المخطط أو العقارات الجاهزة، في التحرك ضمن مساراتها الطبيعية، فيما بقيت أسعار الإيجارات في كل من القطاعات قصيرة وطويلة الأجل مستقرة.

ويشير هذا الاستقرار إلى أن المتعاملين في السوق - من مشترين وبائعين - يتبنون رؤية طويلة الأمد، بدلاً من الاستجابة المتسرعة للتطورات قصيرة المدى.

وفي هذا السياق، قال حيدر علي خان، الرئيس التنفيذي لمنصتي «بيوت» و«دوبيزل»، الرئيس التنفيذي لـ مجموعة دوبيزل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا:

«تُعد الأسواق الرقمية مرآة حية تعكس في الوقت الفعلي استجابة الأفراد والشركات للظروف الراهنة، وما نراه اليوم على منصاتنا ليس مجرد مؤشر مؤقت، بل دليل واضح على مرونة السوق وثقة المستهلكين والمستثمرين مع عودة التفاعل بسرعة عبر قطاعات متعددة، الأمر الذي يؤكد مكانة دولة الإمارات الرائدة مركزاً موثوقاً للعيش والاستثمار وبناء المستقبل».

وإذا ما استمرت المؤشرات الحالية في الاتجاه ذاته، فإن السوق الإماراتية تثبت مرة أخرى قدرتها المعهودة على امتصاص الصدمات قصيرة المدى، وإعادة التوازن بسرعة، والمضي قدماً بثقة نحو النمو.