«هيونداي» تستدعي 61 ألف سيارة طراز «باليسيد»

سيؤول (د ب أ)



قررت شركة هيونداي موتور أميركا، الفرع الأميركي لشركة صناعة السيارات الكورية هيونداي موتور، استدعاء 61093 سيارة من طراز باليسيد 2026 وباليسيد 2026 الهجين من فئتي ليميتد أو كاليجرافي، وذلك لوجود خطر محتمل في المقاعد الكهربائية للصفين الثاني والثالث.

وذكرت الإدارة الوطنية للسلامة المرورية الأميركية أن المقاعد قد لا تستشعر وجود شخص عليها، وقد تستمر في الحركة بعد ملامستها أثناء استخدام وظائفها الكهربائية، مثل خاصية الإمالة والانزلاق بلمسة واحدة أو خاصية الطي والتخزين التلقائي، مما يزيد من خطر الإصابة، خاصة للأطفال.

وتنصح الإدارة أصحاب هذه السيارات بتوخي الحذر عند استخدام وظائف المقاعد الخلفية الكهربائية حتى اكتمال الإصلاحات. ويجب عدم جلوس الأطفال في منطقة المقاعد الخلفية أو بالقرب منها أثناء عملية الطي الكهربائي.

وتعمل «هيونداي» على تطوير حل دائم، ولكن في الوقت الحالي، ستوفر الشركة تحديثاً مجانياً لبرنامج نظام التحكم في المقاعد الكهربائية.