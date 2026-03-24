أبرز الأخبار
اقتصاد

«هيونداي» تستدعي 61 ألف سيارة طراز «باليسيد»

25 مارس 2026 01:06

سيؤول (د ب أ) 

قررت شركة هيونداي موتور أميركا، الفرع الأميركي لشركة صناعة السيارات الكورية هيونداي موتور، استدعاء 61093 سيارة من طراز باليسيد 2026 وباليسيد 2026 الهجين من فئتي ليميتد أو كاليجرافي، وذلك لوجود خطر محتمل في المقاعد الكهربائية للصفين الثاني والثالث. 
وذكرت الإدارة الوطنية للسلامة المرورية الأميركية أن المقاعد قد لا تستشعر وجود شخص عليها، وقد تستمر في الحركة بعد ملامستها أثناء استخدام وظائفها الكهربائية، مثل خاصية الإمالة والانزلاق بلمسة واحدة أو خاصية الطي والتخزين التلقائي، مما يزيد من خطر الإصابة، خاصة للأطفال. 
وتنصح الإدارة أصحاب هذه السيارات بتوخي الحذر عند استخدام وظائف المقاعد الخلفية الكهربائية حتى اكتمال الإصلاحات. ويجب عدم جلوس الأطفال في منطقة المقاعد الخلفية أو بالقرب منها أثناء عملية الطي الكهربائي. 
وتعمل «هيونداي» على تطوير حل دائم، ولكن في الوقت الحالي، ستوفر الشركة تحديثاً مجانياً لبرنامج نظام التحكم في المقاعد الكهربائية.

أخبار ذات صلة
«طرق دبي» توعي الجمهور بالعقد الموحّد لمكاتب تأجير السيارات
«فولكس فاجن» تؤكد مواصلة إعادة الهيكلة
آخر الأخبار
«ملف المستقبل» على طاولة إنتر وميلان
الرياضة
«ملف المستقبل» على طاولة إنتر وميلان
اليوم 11:20
بعد الرحيل عن أنفيلد.. مفاجأة في وجهة صلاح المقبلة
الرياضة
بعد الرحيل عن أنفيلد.. مفاجأة في وجهة صلاح المقبلة
اليوم 11:05
أنور قرقاش
علوم الدار
قرقاش: الإمارات أثبتت قدرتها على التصدي والصمود
اليوم 10:55
«هيت شو».. الباحث عن المجد في كأس دبي العالمي
الرياضة
«هيت شو».. الباحث عن المجد في كأس دبي العالمي
اليوم 10:43
«دبي فيوتشر» جاهز للدفاع عن اللقب في كأس دبي العالمي
الرياضة
«دبي فيوتشر» جاهز للدفاع عن اللقب في كأس دبي العالمي
اليوم 10:38
