الذهب يصعد مع تراجع الدولار

ارتفعت أسعار الذهب على نحو طفيف اليوم الاثنين مع تراجع الدولار، لكن المكاسب كانت محدودة بسبب الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة الذي أدى إلى تفاقم المخاوف بشأن التضخم، وزاد من تراجع التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة هذا العام.
وبحلول الساعة 0330 بتوقيت جرينتش، زاد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 4505.86 دولار للأقية (الأونصة). وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أبريل 0.3 بالمئة إلى 4535.80 دولار. وتراجع الدولار الأميركي، مما جعل السلع الأولية المقومة بالعملة الأميركية في متناول حائزي العملات الأخرى.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة الى 68.67 دولار للأوقية. وزاد سعر البلاتين في المعاملات الفورية 2.5 بالمئة إلى 1909.45 دولار، وزاد سعر البلاديوم 3.2 بالمئة إلى ,420.63 دولار.