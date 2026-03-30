الذهب يصعد مع تراجع الدولار

ارتفعت أسعار الذهب على نحو طفيف اليوم الاثنين مع تراجع الدولار، لكن المكاسب كانت محدودة بسبب الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة الذي أدى ​إلى تفاقم المخاوف بشأن التضخم، وزاد من تراجع التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة هذا العام.

وبحلول الساعة 0330 بتوقيت جرينتش، زاد سعر ⁠الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 4505.86 دولار للأقية (الأونصة). وارتفعت العقود الأميركية ​الآجلة للذهب تسليم أبريل 0.3 بالمئة إلى 4535.80 دولار. وتراجع ​الدولار الأميركي، مما ‌جعل السلع الأولية المقومة بالعملة الأميركية في ⁠متناول ​حائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة الى 68.67 دولار للأوقية. وزاد سعر ​البلاتين في المعاملات الفورية 2.5 بالمئة إلى 1909.45 دولار، وزاد سعر البلاديوم 3.2 ​بالمئة إلى ,420.63 دولار.