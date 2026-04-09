أصول القطاع المصرفي تتجاوز 5.47 تريليون درهم



حسام عبدالنبي (أبوظبي)

واصل إجمالي الأصول المصرفية للبنوك الإماراتية الارتفاع إلى مستويات قياسية، حيث ارتفع بمقدار59 مليار درهم وبنسبة 1.1% خلال شهر واحد من 5.413 تريليون درهم في نهاية يناير الماضي إلى 5.472 تريليون درهم في نهاية شهر فبراير 2026، حسب بيانات موجز التطورات النقدية والمصرفية الصادر عن المصرف المركزي.

وأكدت البيانات ارتفاع إجمالي الائتمان بنسبة 1.2% وبمقدار 32.4 مليار درهم من 2.598 تريليون درهم إلى 2.630 تريليون درهم في نهاية فبراير الماضي، عازية نمو إجمالي الائتمان بشكل أساسي إلى زيادة الائتمان المحلي بنحو 20.6 مليار درهم، وجاء النمو الإجمالي مدعوماً بالائتمان إلى القطاع الخاص، حيث ارتفع بنسبة 1.3% ومساهماً بنحو 0.8 نقطة مئوية في النمو الإجمالي للائتمان.

كما أسهم الائتمان الممنوح للجهات ذات الصلة بالحكومة مساهمة إيجابية بسيطة بنسبة 1.1%، (وبنحو 0.2 نقطة مئوية). ببنما تراجع النمو في الائتمان المحلي نتيجة للانخفاض في الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي بنسبة 1.1% للشهر الثاني على التوالي، ما أدى إلى مساهمة سلبية قدرها 0.1 نقطة مئوية من إجمالي نمو الائتمان المحلي.

ورصدت بيانات «المركزي» ارتفاع إجمالي الودائع المصرفية خلال فبراير الماضي بنسبة 1.9% وبمقدار 63.2 مليار درهم تقريباً من 3.336 تريليون درهم في نهاية يناير الماضي إلى 3.4 تريليون في نهاية فبراير الماضي.

وأرجعت الارتفاع في إجمالي الودائع المصرفية إلى الزيادة في ودائع المقيمين بنسبة 1.7% لتتجاوز إلى 3.098 تريليون درهم، بينا ارتفعت ودائع الغير المقيمين بنسبة 3.8% لتصل إلى 301.8 مليار درهم، مشيرة إلى أنه ضمن ودائع المقيمين قدمت ودائع القطاع الخاص أكبر مساهمة (بنحو 1.6 نقطة مئوية) حيث ارتفعت بنسبة 2.2% إلى 2.322 تريليون درهم، ببنما أسهم كل من ودائع الجهات المرتبطة بالحكومة وودائع المؤسسات المالية الأخرى مساهمة متماثلة بشكل إيجابي (0.2 نقطة مئوية)، حيث سجلا ارتفاعاً بنسبة 1.8% و10.3% على التوالي، بينما انخفضت ودائع القطاع الحكومي بنسبة 2.3% لتستقر عند 392 مليار درهم في نهاية فبرابر 2026.

وأعلن المصرف المركزي ارتفاع إجمالي عرض النقد «ن1» بنسبة 1.7% على أساس شهري من 1.081 تريليون درهم إلى 1.099 تريليون درهم في نهاية فبراير 2026، ويعزي ذلك إلى الارتفاع في قيمة النقد المتداول خارج البنوك بنسبة 1.4%، وفي الودائع النقدية بنسبة 1.8%.

كما ارتفع إجمالي عرض النقد «ن2» بنسبة 2.4% من 2.789 تريليون درهم في نهاية شهر يناير 2026 إلى نحو 2.856 تريليون درهم في نهاية فبراير الماضي.

وبحسب «المركزي»، يرجع الارتفاع في عرض النقد «ن2» مدعوماً زيادة بمقدار 48.5 مليار درهم في الودائع شبه النقدية، قدم قطاع الشركات أكبر مساهمة، حيث ارتفع بنسبة 2.1% ليسهم بنحو 1.0 نقطة مئوية في النمو الإجمالي في عرض النقد (ن2)، وارتفعت أيضاً ودائع الأفراد بنسبة%5.3 مساهمة بنحو 0.8 نقطة مئوية.

كما ارتفعت ودائع الجهات المرتبطة بالحكومة بنسبة 1.8% حيث ساهمت بمقدار 0.2 نقطة مئوية في نمو عرض النقد (ن2)، مدعومة بارتفاع في ودائع تحت الطلب وودائع الادخار بالدرهم الإماراتي، في حين أسهم قطاع الشركات المالية الأخرى بشكل إيجابي في نمو عرض النقد (ن2)، حيث سجل ارتفاعاً بنسبة 13% (معظمها ودائع الادخار بالعملات الأجنبية).

وارتفع إجمالي عرض النقد (3ن) بنسبة 1.6%، من 3.301 تريليون درهم في نهاية يناير 2026 إلى 3.353 تريليوناً في نهاية شهر فبراير 2026. وسجلت ودائع القطاع الحكومي انخفاضاً شهرياً بنسبة 2.9% لتستقر عند 496.9 مليار درهم، حيث سجلت مساهمةً سلبية بنحو 0.4 نقطة مئوية في إجمالي النمو في عرض النقد (3ن).

وأظهرت بيانات «المركزي» ارتفاع القاعدة النقدية بنسبة 2% من 900.8 مليار درهم في يناير إلى 918.6 مليار درهم في نهاية فبراير، وكان الارتفاع في القاعدة النقدية مدفوعاً بزيادة في الحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى والودائع لليلة واحدة لدى المصرف المركزي بنسبة 33.6%، والحساب الاحتياطي بنسبة 1.1% وفي النقد المصدر بنسبة 0.6%، وانخفضت الأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية التي تحتفظ بها البنوك بنسبة 4.3%، حيث ساهمت في الحد الجزئي من النمو الإجمالي الكلي.





أصول أجنبية

وفيما يخص الأصول الأجنبية، أظهرت بيانات المصرف المركزي، أن إجمالي أصول المصرف المركزي الأجنبية (لا تتضمن وضع شريحة الاحتياطي لدى المصرف المركزي وحقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي) زادت خلال شهر فبراير الماضي لتبلغ 1.095 تريليون درهم مقابل 1.084 تريليون درهم في نهاية 2025.

وتوزعت الأصول الأجنبية للمركزي، بواقع 270.5 مليار درهم للأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج، و762.6 مليار درهم أوراقاً مالية أجنبية، و62.6 مليار درهم للأصول الأجنبية الأخرى.

ووفقاً للبيانات الواردة في الميزانية العمومية الشهرية للمصرف المركزي، فقد ارتفعت الميزانية العمومية للمصرف المركزي (إجمالي الخصوم وراس المال) من 1.119 تريليون درهم إلى 1.130 تريليون درهم بنهاية فبراير 2026. وتوزعت الميزانية العمومية - فئة الخصوم ورأس المال كما في نهاية فبراير 2026، بواقع 555.5 مليار درهم للحسابات الجارية وحسابات الودائع، و292.9 مليار درهم للأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية، و178.5 مليار درهم للأوراق النقدية والعملات المعدنية الصادرة، و19.9 مليار للخصوم الأخرى، فيما بلغ رأس المال والاحتياطيات 83.7 مليار درهم.

أما الميزانية العمومية للمركزي - فئة الأصول، فقد توزعت بواقع 220.4 مليار درهم في النقد والأرصدة المصرفية، و64.9 مليار في الودائع، و789.3 مليار درهم في الاستثمارات، و55.9 مليار درهم للأصول الأخرى.