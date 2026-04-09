الخميس 9 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

«اقتصادية رأس الخيمة» تعالج 347 شكوى لحماية المستهلك خلال الربع الأول

دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة
9 ابريل 2026 15:47

 
رأس الخيمة (الاتحاد)
واصلت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة جهودها لتعزيز منظومة حماية المستهلك.
وعالجت إدارة الرقابة والحماية التجارية بالدائرة متمثلةً بقسم الحماية التجارية، 347 شكوى خلال الربع الأول من العام الجاري، وذلك في إطار حرصها على ترسيخ بيئة تجارية عادلة وشفافة تضمن حقوق جميع الأطراف. 
توزعت الشكاوى الواردة على عدد من القطاعات الخدمية، من أبرزها ورش إصلاح السيارات، وقطاع الديكور الداخلي، وورش الألمنيوم والحدادة، إلى جانب قطاعات أخرى وتم التعامل معها وفق الإجراءات القانونية المعتمدة، واتخاذ التدابير اللازمة لحلها وضمان التزام المنشآت بالقوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة. 
وأكدت الدائرة أن هذه الجهود تأتي ضمن استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز ثقة المستهلكين ورفع مستوى الامتثال في الأسواق، من خلال تكثيف الرقابة والتفاعل المباشر مع شكاوى المتعاملين، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة. 
وشدّد فيصل عبد الله عليون مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية، بالدائرة على أهمية وعي المستهلك بدوره في حفظ حقوقه، داعياً إلى ضرورة الحرص على استلام فواتير شراء رسمية تتضمن كافة تفاصيل الاتفاق، إلى جانب التأكد من وجود عقود واضحة ومكتوبة مع الموردين، بما يضمن حقوق جميع الأطراف ويحد من النزاعات التجارية. 

 

