الجمعة 10 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«جزيرة الحديريات» تتبوأ صدارة السوق العقاري في أبوظبي خلال الربع الأول

«جزيرة الحديريات» تتبوأ صدارة السوق العقاري في أبوظبي خلال الربع الأول
9 ابريل 2026 22:15


 تبوّأت جزيرة الحديريات صدارة المشهد العقاري في إمارة أبوظبي خلال الربع الأول من عام 2026، لتقود دفة زخم المبيعات في السوق، فيما حلّت جزيرة الريم في المرتبة التالية ضمن أبرز الوجهات التي استقطبت اهتمام المستثمرين خلال الفترة ذاتها.

وحققت جزيرة الحديريات صفقات بقيمة قاربت 11.97 مليار درهم، في مؤشر يعكس تنامي الإقبال على مشاريع شركة «مدن»، في حين سجّلت جزيرة الريم معاملات بقيمة 9.45 مليار درهم، مستفيدةً من تنوع مشاريعها السكنية وتكامل مرافقها الخدمية.
ووفق بيانات «مركز أبوظبي العقاري»، بلغ إجمالي قيمة التصرفات العقارية في الإمارة نحو 66 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2026، محققاً نمواً بنسبة 160.7 بالمائة، عبر تنفيذ 13,518 صفقة، مقارنة ب25.31 مليار درهم من خلال 6,896 صفقة خلال الفترة ذاتها من عام 2025.
تجسّد «جزيرة الحديريات» نموذجاً رائداً لمفهوم الحياة العصرية المتكاملة، من خلال ما توفره من بيئة سكنية عالية الجودة وبنية تحتية متطورة، إلى جانب مرافق رياضية وترفيهية ومدارس وفنادق تلبي مختلف متطلبات الحياة اليومية، ضمن منظومة ترتكز على الاستدامة وجودة المعيشة.

المصدر: وام
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©