الجمعة 10 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
«سالك» توزع أرباحاً بقيمة 890.3 مليون درهم عن النصف الثاني

«سالك» توزع أرباحاً بقيمة 890.3 مليون درهم عن النصف الثاني
9 ابريل 2026 22:16


دبي (الاتحاد)
اعتمدت الجمعية العمومية لشركة سالك المشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، نتائجها المالية لعام 2025، بصافي أرباح بلغ 1.55 مليار درهم، محققة نمواً بنسبة 33.4% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.

أخبار ذات صلة
«البرلمان الإماراتي للطفل» و«المتطوع الصغير» يحتفلان بـ«اليوم العالمي للتوحد»
هزاع بن زايد: دام الأمان وعاش العلَم يا إماراتنا

وصادقت الجمعية، خلال اجتماعها برئاسة معالي مطر الطاير، رئيس مجلس الإدارة، وبحضور إبراهيم الحداد، الرئيس التنفيذي، وأعضاء المجلس، على تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية للسنة المالية المنتهية 2025.
وأقرت الجمعية توزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من عام 2025 بقيمة 890.3 مليون درهم، تشمل توزيع 100% من صافي أرباح النصف الثاني البالغة 782.5 مليون درهم، إلى جانب توزيعات استثنائية بقيمة 107.8 مليون درهم.
ويعكس أداء الشركة خلال عام 2025 نمواً في مؤشرات الربحية، مدعوماً بتطور أنشطة التشغيل واستقرار الطلب على خدمات التعرفة المرورية في الإمارة.

آخر الأخبار
رئيس الدولة: حصنتك باسم الله يا وطن
علوم الدار
رئيس الدولة: حصنتك باسم الله يا وطن
اليوم 21:20
«البرلمان الإماراتي للطفل» و«المتطوع الصغير» يحتفلان بـ«اليوم العالمي للتوحد»
الترفيه
«البرلمان الإماراتي للطفل» و«المتطوع الصغير» يحتفلان بـ«اليوم العالمي للتوحد»
10 ابريل 2026
هزاع بن زايد: دام الأمان وعاش العلَم يا إماراتنا
علوم الدار
هزاع بن زايد: دام الأمان وعاش العلَم يا إماراتنا
اليوم 23:46
منصور بن زايد: كل يوم دارنا ترفل بثوب جديد
علوم الدار
منصور بن زايد: كل يوم دارنا ترفل بثوب جديد
اليوم 23:32
شعار رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي
الأخبار العالمية
الكويت تتعامل مع هجمات معادية تستهدف منشآت حيوية
اليوم 23:22
