«أرادَ» تسلم أول باقة من المنازل للمالكين الجُدد في فيدا رزيدنسز الجادة

رحبت شركة التطوير العقاري «أرادَ» بأول باقةٍ من المالكين الجُدد في فيدا رزيدنسز الجادة، وذلك عقب إكمال جميع أعمال البناء في المجمّع السكني المكوّن من أربعة مبانٍ، والذي يجمع بين المنازل الفاخرة المختارة بعناية وفندق عصري وبيئة اجتماعية ديناميكية متكاملة في مكانٍ واحد.

ويمثل فيدا رزيدنسز الجادة أول مشروع سكني فاخر تحت إدارة علامة فندقية راقية في إمارة الشارقة ويقع في إيست بوليفارد في حي نسيج القلب الثقافي في هذه الوجهة العصرية المتكاملة ويقدم مجموعة واسعة من الخدمات ومرافق الضيافة والمطاعم والمقاهي والعروض التجارية المتنوّعة للسكان والضيوف والزوار على حد سواء.

وبعد إكمال الوحدات البالغ عددها 579 في المجمّع السكني الجديد يكون المطوّر الرئيسي قد سلم حتى اليوم أكثر من 8,800 منزل في مشروع الجادة الضخم والذي تبلغ قيمة مبيعاته الإجمالية 35 مليار درهم.

يضم مجمّع فيدا السكني والفندقي ذو المباني الأربعة 255 شقة فاخرة تحت إدارة علامة فيدا و149 شقة مخدومة بالإضافة إلى فندق فيدا الجادة المرتقب وبطاقة استيعابية تبلغ 175 غرفة بالتعاون مع مجموعة إعمار للضيافة.

وقال أحمد الخشيبي الرئيس التنفيذي لمجموعة أرادَ: «يسعدنا أن نؤكد التزامنا بتسليم نحو 4000 منزل متكامل مع البنية التحتية الرئيسية ضمن مجتمعاتنا خلال العام الجاري حيث يشكل إنجاز أول مشروع للمساكن الفاخرة تحت إدارة علامة تجارية رائدة في إمارة الشارقة محطة محورية في مسيرتنا التوسعية وتُعد فيدا رزيدنسز الجادة أحد أبرز مشاريعنا التي سلمناها حتى اليوم من حيث الفخامة ومستوى الجودة ضمن المخطط الرئيسي لهذه الوجهة العصرية وأسهمت هذه الوحدات الفاخرة في تحقيق نمو ملحوظ في قيمة رأس المال للمالكين الجُدد».

وأضاف الخشيبي:«تشكل شراكتنا مع إعمار للضيافة نموذجاً مثالياً للتكامل الاستراتيجي، وذلك نظراً لتوافق الرؤى لدينا في مجالات الجودة والخدمة الاستثنائية والكفاءة التشغيلية ونتطلع إلى مزيد من التعاون مع اقتراب موعد افتتاح فندق فيدا الجادة في الشارقة خلال الأشهر القليلة القادمة».