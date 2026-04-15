«ألفا ظبي» تعلن توزيع أرباح نقدية بقيمة ملياري درهم عن 2025



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة ألفا ظبي القابضة عن توزيع أرباح نقدية بواقع 20 فلساً للسهم الواحد، بإجمالي 2 مليار درهم، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع هذه الأرباح، وتم اعتمادها من قبل المساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة ألفا ظبي القابضة، الذي عقد في 16 مارس 2026.

وتعكس توزيعات الأرباح المعتمدة متانة الأداء المالي للمجموعة، وقدرتها على تحقيق تدفقات نقدية قوية، إلى جانب نهجها المنضبط في إدارة وتخصيص رأس المال، بما يؤكد التزام «ألفا ظبي» بتوفير عوائد مستدامة وجاذبة للمساهمين. وسيتم صرف التوزيعات على دفعة واحدة بقيمة 2 مليار درهم في 15 أبريل 2026.

وسجلت «ألفا ظبي» أداء مالي قياسي خلال السنة المالية 2025، حيث حققت أعلى إيرادات سنوية في تاريخها بلغت 78.8 مليار درهم، بزيادة قدرها 24% على أساس سنوي. وارتفع صافي الأرباح إلى 15 مليار درهم، مقارنة مع 13.5 مليار درهم في العام السابق، في حين ارتفع مؤشر الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 30% على أساس سنوي لتصل إلى 17.7 مليار درهم.

واستناداً إلى هذا الأداء القوي، وفي إطار استراتيجية المجموعة لتعزيز عائدات المساهمين، كانت «ألفا ظبي» قد أعلنت عن برنامج لإعادة شراء الأسهم بقيمة تصل إلى مليار درهم، وقد بدأت المجموعة بالفعل بتنفيذ هذا البرنامج.

ويأتي ذلك بالتوازي مع سياسة توزيع أرباح تمتد لثلاث سنوات، دخلت حيز التنفيذ عقب إغلاق السنة المالية 2025، وتتضمن توزيعات سنوية بقيمة 2 مليار درهم، بما يعادل 20 فلساً للسهم الواحد، مع زيادة سنوية مخططة بنسبة 5%. وتؤكد هذه الخطوات قوة التدفقات النقدية للشركة واستمرار تركيزها على توفير قيمة مستدامة للمساهمين.

وقال المهندس حمد العامري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة ألفا ظبي القابضة: تعكس هذه التوزيعات قوة واستمرارية الأداء المالي لشركة «ألفا ظبي»، والمدعومة بمحفظة استثمارية متنوعة، وتدفقات نقدية قوية، وإدارة منضبطة للميزانية العمومية، ومع مواصلتنا توسيع نطاق أعمالنا وتنفيذ استراتيجيتنا الاستثمارية طويلة الأمد، نضع على رأس أولوياتنا توظيف رأس المال بكفاءة، مع الحفاظ على توفير قيمة مستدامة لمساهمينا.