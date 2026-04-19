حفر بئر «شمال لوتس العميق 2» في مصر بإنتاج نحو 1000 برميل زيت يومياً

القاهرة (د ب أ)



أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، أمس، انتهاء واكتمال أعمال حفر البئر التنموية «شمال لوتس العميق 2» بمنطقة مليحة بالصحراء الغربية خلال شهر، بمعدل إنتاج تقديري يبلغ نحو 1000 برميل زيت يومياً، بالإضافة إلى مليوني قدم مكعب من الغاز. وذكرت وزارة البترول أنه في إطار جولة المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية الميدانية لتفقد مواقع الإنتاج بالصحراء الغربية، أجرى زيارة تفقدية لموقع الحفار «EDC 73»، والذي يعمل ضمن امتياز شركة عجيبة للبترول بمنطقة مليحة.

ووفق البيان، حرص بدوي، خلال الزيارة، على التواجد وسط العاملين بالموقع، حيث تابع سير العمل خلال الوردية الليلية، مؤكداً أن مواقع الإنتاج تعمل على مدار 24 ساعة لضمان استمرارية العمليات واستدامة إمدادات الطاقة. وأشاد بدوي بجهود العاملين في مواقع الإنتاج، مثمناً دورهم الحيوي في تأمين احتياجات الطاقة لملايين المواطنين.