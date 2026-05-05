الأربعاء 6 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

شراكة بين «إيدج» و«كيرنو» لتصنيع أنظمة تشفير الشبكات الحيوية داخل الإمارات

5 مايو 2026 23:43


أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت شركة «كاتم»، التابعة لمجموعة «إيدج» والمتخصصة في حلول حماية البيانات، إبرام شراكة استراتيجية مع شركة «كيرنو إنتربراسز»، أول مصنّع في دولة الإمارات لمعدات تكنولوجيا المعلومات على مستوى المؤسسات، وذلك بهدف دعم التصنيع المحلي السيادي لمنتجات كاتم داخل الدولة، وتعزيز قدراتها الحالية في التصميم والتطوير السيادي.
وتُركّز هذه الشراكة على تطوير قدرات التصنيع والتكامل المحلي لتقنيات تشفير الشبكات، بما يدعم توجهات دولة الإمارات في ترسيخ سيادة البيانات، وتعزيز الاستقلال التكنولوجي للبنية التحتية الحيوية.
جرى توقيع الاتفاقية من قبل ديدييه بانييو، الرئيس التنفيذي لشركة كاتم، و«كريستوفر كاسويل»، المؤسس المشارك، الرئيس التنفيذي لشركة «كيرنو» على هامش فعاليات معرض «اصنع في الإمارات 2026».
تشمل الشراكة تصنيع نظام «كاتم غيتوي»، أحد أبرز حلول شركة كاتم، وهو جهاز تشفير شبكي سيادي مقاوم لتقنيات ما بعد الحوسبة الكمية، صُمم لتأمين تدفق البيانات عالية السعة عبر الشبكات الأساسية ومراكز البيانات والعمليات الحساسة.
وتنطلق المرحلة الأولى بالإنتاج المحلي لأجهزة X9001 وX9001-R وبالتحديد هي النسخ المحمولة من «كاتم غيتوي»، يليها التوسع إلى جهاز X9011 المخصص لتوفير حلول تشفير البيانات على نطاق واسع.
وقال ديدييه بانييو، الرئيس التنفيذي لشركة كاتم: «تُمثِّل هذه الشراكة خطوة متقدمة في مسار دولة الإمارات نحو تحقيق سيادة تكنولوجية متكاملة.. ومن خلال التصنيع والدمج المحلي لأجهزة (كاتم غيتوي)، تسهم مجموعة إيدج بدور محوري في تعزيز حماية البيانات حتى في أكثر البيئات حساسية.. ونؤكد التزامنا بتقديم حلول سيادية موثوقة وقابلة للتشغيل دون انقطاع، وفي مختلف الظروف».
من جانبه، قال كريستوفر كاسويل، المؤسس المشارك، الرئيس التنفيذي لشركة «كيرنو»: «تعكس هذه الشراكة تركيزاً مشتركاً مع مجموعة إيدج وشركة كاتم على إحكام سيطرة دولة الإمارات على بنيتها التحتية الأهم، ومن خلال بناء قدرات محلية لتصنيع ودعم الأنظمة المتقدمة، نمكّن بنية تحتية سيادية وآمنة تُدار بالكامل داخل الدولة، خاصة في البيئات التي لا تحتمل أي هامش للمخاطر».

