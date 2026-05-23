النمسا تدعم تسريع اتفاقيات التجارة الأوروبية مع الإمارات وشركاء دوليين

دعا وزير الاقتصاد النمساوي، فولفغانغ هاتمانسدورفر، إلى تسريع وتيرة المفاوضات وتذليل العقبات أمام تعزيز التعاون التجاري مع دولة الإمارات والشركاء الدوليين.

ورحّب بتعميق الشراكة الاقتصادية بين أوروبا والمكسيك، وتمديد الاتفاقية التجارية القائمة بين الجانبين منذ عام 2000.

وأكد الوزير هاتمانسدورفر، أهمية التركيز على رفع القدرة التنافسية لأوروبا، من خلال توسيع شبكة اتفاقيات التجارة الحرة، ودعا إلى تسريع وتيرة العمل وتوسيع مجالات الشراكة الاقتصادية مع الشركاء الدوليين، ودول جنوب شرق آسيا، مشيراً إلى استفادة الشركات النمساوية والأوروبية من توسيع الشراكات.

من جانبها اعتبرت مارثا شولتز، رئيسة غرفة الاقتصاد الاتحادية النمساوية، تحديث الاتفاقية الأوروبية مع المكسيك، ركيزة تسهل تجارة الشركات النمساوية مع سوق خارجية هامة، وتوقّعت أن توفر دفعة قوية لحركة التجارة الثنائية وفرصاً تجارية جديدة لشركات النمسا، في أهم سوق تصديري في أميركا اللاتينية.

كما رحّب اتحاد الصناعات النمساوية بتوقيع الاتفاقية، معتبراً أنها «خطوة هامة نحو تعزيز العلاقات التجارية الأوروبية»، وتوقّع أمين عام الاتحاد، كريستوف نوماير، أن تُحسّن هذه الخطوة من وصول الشركات الأوروبية إلى الأسواق الخارجية.